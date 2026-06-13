وزیر لبنانی: حملات اسرائیل ۲۰ میلیارد دلار خسارت برجای گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، عامر البساط وزیر اقتصاد لبنان روز گذشته تاکید کرد که آواره شدن مردم لبنان در اثر حملات رژیم صهیونیستی بار اقتصادی سنگینی بر دوش این کشور گذاشته است.

وی اضافه کرد، آواره شدن شهروندان لبنانی ماهانه دست کم ۹۰ میلیون دلار هزینه برای دولت دارد. اقتصاد این کشور امروزه ضربات سنگینی را به دلیل جنگ متحمل شده است.

البساط بیان کرد، ویرانی های ناشی از حملات رژیم صهیونیستی علیه مناطق جنوبی لبنان خسارت هایی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار برجای گذاشته است. تأثیرات منفی دیگر مانند افزایش بیکاری و بسته شدن شرکت ها و کارخانه ها برآمده از این حملات است.

وی تصریح کرد، ۲۸ درصد از بخش تولیدات کشاورزی متوقف شده و بخش گردشگری نیز متحمل خسارت ۲ میلیارد دلاری شده است. اقتصاد لبنان به نقطه صفر بازگشته است.