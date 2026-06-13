به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، توپخانه‌های رژیم صهیونیستی ساعتی پیش حملاتی را در منطقه راهبات در شهر نبطیه انجام دادند.

رژیم صهیونیستی همچنین شهرک صریفا و معرکه واقع در استان سور را هدف گلوله باران توپخانه‌ای خود قرار داد.

منطقه الکفور در استان نبطیه از دیگر مناطقی بود که هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفت. ارتش صهیونیستی همچنین به سیاست تخریب منازل مسکونی و ساختمان های اداری در بنت جبیل ادامه داده و تعداد دیگری از این ساختمان ها را منهدم کرد.

از سوی دیگر مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که محل تجمع نظامیان صهیونیست در داخل یک هتل در منطقه ناقوره را با دو پهپاد انتحاری هدف قرار داده است.

همچنین جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در پی احتمال نفوذ پهپاد و شلیک موشک از لبنان، آژیرهای خطر در شهرک‌های المطله و مسکاو عام در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که سه فروند موشک از لبنان به سمت شهرک‌های المطله و مسکاو عام شلیک شده است.