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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۸

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا؛هشدار تشدید بارش‌ها در شمال غرب

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا؛هشدار تشدید بارش‌ها در شمال غرب

یک مسئول سازمان هواشناسی گفت: از فردا با ورود سامانه بارشی جدید از شمال‌غرب، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در این مناطق تشدید می‌شود و ناپایداری‌های جوی تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور، گفت: امروز (شنبه ۲۳ خرداد) در شمال استان‌های آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و خراسان شمالی، افزایش ابر، رگبار باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (یکشنبه ۲۴ خرداد) با عبور سامانه بارشی از شمال غرب کشور، در برخی مناطق شمال غرب، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز دوشنبه (۲۵ خرداد) علاوه بر مناطق یادشده، در غرب سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق کشور نیز شرایط برای وقوع رگبار و رعد و برق فراهم است و این وضعیت روز سه‌شنبه (۲۶ خرداد) در شمال غرب، ارتفاعات و دامنه‌های البرز و شمال شرق کشور به صورت رگبارهای پراکنده تداوم خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر اساس الگوهای پیش‌بینی هواشناسی، تا روز یکشنبه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات شمالی و شرقی هرمزگان، رشد ابر، احتمال رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

ضیائیان با اشاره به وضعیت وزش باد در مناطق مختلف کشور تصریح کرد: امروز در مناطق غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق کشور و همچنین روز یکشنبه در شمال غرب، غرب، جنوب، جنوب شرق و شمال شرق، در برخی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مستعد نیز احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد.

وی درباره وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۲۳ خرداد) صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گاهی افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود و حداقل و حداکثر دمای هوا نیز به ترتیب ۲۶ و ۳۶ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به شرایط جوی استان تهران طی روزهای آینده، یادآور شد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد رخ می‌دهد.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: طی این مدت در سطح استان تهران، به‌ویژه در نیمه جنوبی و مناطق غربی، در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک مورد انتظار است.

کد مطلب 6858420
زهره آقاجانی

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