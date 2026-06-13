صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور، گفت: امروز (شنبه ۲۳ خرداد) در شمال استان‌های آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و خراسان شمالی، افزایش ابر، رگبار باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (یکشنبه ۲۴ خرداد) با عبور سامانه بارشی از شمال غرب کشور، در برخی مناطق شمال غرب، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز دوشنبه (۲۵ خرداد) علاوه بر مناطق یادشده، در غرب سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق کشور نیز شرایط برای وقوع رگبار و رعد و برق فراهم است و این وضعیت روز سه‌شنبه (۲۶ خرداد) در شمال غرب، ارتفاعات و دامنه‌های البرز و شمال شرق کشور به صورت رگبارهای پراکنده تداوم خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر اساس الگوهای پیش‌بینی هواشناسی، تا روز یکشنبه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات شمالی و شرقی هرمزگان، رشد ابر، احتمال رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

ضیائیان با اشاره به وضعیت وزش باد در مناطق مختلف کشور تصریح کرد: امروز در مناطق غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق کشور و همچنین روز یکشنبه در شمال غرب، غرب، جنوب، جنوب شرق و شمال شرق، در برخی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مستعد نیز احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد.

وی درباره وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۲۳ خرداد) صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گاهی افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود و حداقل و حداکثر دمای هوا نیز به ترتیب ۲۶ و ۳۶ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به شرایط جوی استان تهران طی روزهای آینده، یادآور شد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد رخ می‌دهد.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: طی این مدت در سطح استان تهران، به‌ویژه در نیمه جنوبی و مناطق غربی، در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک مورد انتظار است.