به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در سه استان کشور خبر داد و اعلام کرد: بر اساس این هشدار، روز یکشنبه (۲۴ خرداد) در شمال استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک در برخی نقاط و در مناطق مستعد، بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، این شرایط جوی روز دوشنبه (۲۵ خرداد) نیز در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و مناطق مرکزی و جنوبی استان اردبیل تداوم خواهد داشت.

این سازمان هشدار داد که در پی فعالیت سامانه بارشی، احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی جاده‌ها، کاهش شعاع دید، وقوع تگرگ و صاعقه، وزش باد شدید موقت، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیا از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت و بخش کشاورزی وجود دارد.

سازمان هواشناسی در این هشدار بر ضرورت خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفرهای غیرضروری، اجتناب از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی و همچنین جابه‌جایی عشایر تأکید کرد.

همچنین آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، اتخاذ تمهیدات لازم در فعالیت‌های عمرانی، آماده‌باش نیروهای راهداری برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای بین‌شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید از دیگر توصیه‌های این سازمان است.

در این هشدار همچنین بر احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای و خودداری از پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره، درختان کهنسال و فرسوده تأکید شده است.