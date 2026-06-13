به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی صبح شنبه در آیین تحلیف و اعطای پروانه ۱۳۷ کارشناس جدیدالورود مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کردستان که با حضور رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان و جمعی از کارشناسان در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج برگزار شد، اظهار کرد: کارشناسان رسمی نقش مهمی در فرآیند دادرسی دارند و نظریه آنان باید در زمان مقرر، با دقت علمی و بر مبنای صلاحیت تخصصی ارائه شود.

وی افزود: تأخیر یا ارائه نظریات غیر دقیق کارشناسی می‌تواند موجب طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی شود، بنابراین کارشناسان باید با رعایت ضوابط حرفه‌ای و تخصصی، زمینه تسریع در تحقق عدالت را فراهم کنند.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان کردستان با تأکید بر ضرورت استفاده صحیح از ظرفیت کارشناسان رسمی بیان کرد: قضات باید در ارجاع پرونده‌ها، صلاحیت تخصصی کارشناسان را مورد توجه قرار داده و با بهره‌گیری از تجربه و دانش آنان، زمینه صدور آرای دقیق و عادلانه را فراهم کنند.

رشیدی تصریح کرد: کارشناسان رسمی باید از هرگونه اظهارنظر قضایی پرهیز کرده و صرفاً در چارچوب صلاحیت فنی و تخصصی خود اظهار نظر کنند و دستورات مقام قضایی را با دقت و در مهلت مقرر انجام دهند.

وی بر اهمیت ارتقای دانش تخصصی کارشناسان رسمی تأکید کرد و گفت: کارشناسان باید در دوره‌های آموزشی تخصصی شرکت کنند و در صورت وجود کارشناس دارای صلاحیت تخصصی در یک رشته، پرونده‌ها نباید به افراد فاقد تخصص مرتبط ارجاع شود.

مسئول نظارت بر کارشناسان رسمی دادگستری استان کردستان همچنین فعال‌سازی سامانه خودکاربری کارشناسان را اقدامی مؤثر دانست و افزود: این سامانه امکان ارائه سریع‌تر نظریات کارشناسی به مقام قضایی را در هر زمان و مکان فراهم می‌کند.

رشیدی با اشاره به ضرورت رعایت قانون، اخلاق حرفه‌ای و بی‌طرفی توسط کارشناسان رسمی خاطرنشان کرد: کارشناسان باید هنگام بررسی موضوعات، از هرگونه اظهار نظر در محل میان طرفین دعوا خودداری کرده و پس از بررسی اسناد، مدارک و شنیدن اظهارات طرفین، در حدود صلاحیت و پروانه خود اقدام به ارائه نظر کارشناسی کنند.

در پایان این مراسم، ۱۳۷ کارشناس جدیدالورود مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کردستان پس از اتیان سوگند، پروانه فعالیت خود را دریافت کردند.