مدرسه استثنایی امام خمینی (ره) ۷۰۰ میلیارد ریال کسری بودجه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نائینیان، صبح شنبه، در جلسه‌ای با هدف پیشرفت و توسعه ورامین، اظهار داشت: در حوزه اعتبارات تملک دارایی، سه پروژه اصلی داشتیم،پروژه احداث استخر دانش‌آموزی مجموعه شهید رجایی که تمام اعتبارات تخصیصی آن جذب شده و به مرحله تأسیسات مکانیکی رسیده است، در حال حاضر کار کاشی‌کاری آن انجام شده و برای تکمیل تأسیسات مکانیکی حدود ۲۰ میلیارد تومان دیگر اعتبار لازم است.

وی افزود: دو پروژه دیگر در مجتمع امام حسین (شماره ۲ و ۵) با اعتبارات استانی در دهه فجر سال گذشته با حضور استاندار افتتاح شد، همچنین از پروژه‌های ملی این مجتمع، واحد شماره ۷ تکمیل شده و برای تکمیل واحد شماره ۶ به ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

مدیر آموزش و پرورش ورامین با اشاره به کمبود شدید فضای آموزشی در شهرک فاطمی ورامین تصریح کرد: مدرسه ۱۵ کلاسه این شهرک که فاقد هرگونه مدرسه است، با اعتبار خیری (۱۳ میلیارد تومان) شروع شده و عملیات فونداسیون آن انجام شده است، طبق اعلام نوسازی، برای تکمیل این پروژه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

نائینیان بزرگترین چالش اعتباری را مربوط به مدرسه استثنایی امام خمینی در خیابان ۱۲ فروردین دانست و گفت: با وجود تخصیص ۱۰ تا ۱۵ میلیارد سال گذشته، به دلیل طراحی ویژه مدارس استثنایی، این پروژه حدود ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی به موضوع سیستم گرمایشی مدارس اشاره کرد و افزود: یکی از مدارس سطح شهرستان متأسفانه هنوز بخاری سوز دارد که برای استانداردسازی گرمایش آن بین یک و نیم تا دو میلیارد تومان اعتبار لازم است.

مدیر آموزش و پرورش ورامین در خصوص هوشمندسازی مدارس روستایی خاطرنشان کرد: از ۵۰ هزار دانش‌آموز ورامین، ۷۷۸ نفر در روستاها تحصیل می‌کنند. برای تجهیز ۴۵ کلاس از ۴۵ مدرسه روستایی به رایانه، ویدیو پروژکتور و لوازم جانبی، حدود ۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.