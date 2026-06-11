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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

خنک‌ترین صبح گلستان در پارک ملی ثبت شد؛ گرگان معتدل‌ترین شهرستان استان

خنک‌ترین صبح گلستان در پارک ملی ثبت شد؛ گرگان معتدل‌ترین شهرستان استان

گرگان-بر اساس داده‌های هواشناسی گلستان، پارک ملی گلستان با ثبت دمای ۱۵.۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان در صبح پنجشنبه بود و گرگان نیز با حداقل دمای ۱۹ درجه، خنک‌ترین شهر استان ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ثبت‌شده از ایستگاه‌های هواشناسی، گرگان با دمای ۱۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهرستان استان در صبح امروز گزارش شد. همچنین پیش‌بینی می‌شود دمای هوای مرکز استان در گرم‌ترین ساعات روز به ۳۴ درجه سانتی‌گراد برسد.

در مقابل، آق‌قلا با ثبت دمای ۳۶.۲ درجه سانتی‌گراد در روز گذشته، گرم‌ترین شهرستان گلستان بود و اختلاف محسوس دمایی میان مناطق مختلف استان را به نمایش گذاشت.

بررسی آمار ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد حداقل دمای صبح امروز در اینچه‌برون ۲۱.۶ درجه، بندرگز ۲۰.۹ درجه، بندرترکمن ۲۱.۱ درجه، علی‌آبادکتول ۲۰ درجه، گنبدکاووس ۱۹.۷ درجه، مراوه‌تپه ۲۰.۸ درجه، مزرعه نمونه ارتش ۲۰.۷ درجه، مینودشت ۲۱.۴ درجه، هاشم‌آباد ۲۰ درجه، کردکوی ۱۹.۷ درجه، کلاله ۲۰.۶ درجه و کارکنده ۱۹.۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

مطابق گزارش هواشناسی، تداوم هوای نسبتاً گرم در بیشتر مناطق استان طی ساعات روز پیش‌بینی می‌شود، هرچند نواحی مرتفع و جنگلی همچنان از شرایط خنک‌تر نسبت به سایر مناطق برخوردار خواهند بود.

کد مطلب 6857212

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