انجام طرح ارتقای امنیت اجتماعی در دامغان؛ ۸ سارق دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: مدت زمان اجرای طرح بازه ۷۲ ساعت بوده است.

وی‌ ادامه داد: این طرح با هدف پیشگیری و مبارزه با جرائم، تامین امنیت و پاسخگویی به درخواست و مطالبات مردمی در دستور کار نیروی انتظامی دامغان بوده است.

فرمانده انتظامی دامغان از دستگیری هشت سارق در این ماموریت خبر داد و اظهار کرد: سه موتورسیکلت سرقتی و اموال مسروقه از این متخلفان کشف شده است.

عرب ادامه داد: دستگیری خرده فروشان و کشف انواع مواد مخدر دیگر ماموریت های انجام گرفته حین اجرای طرح بوده است.

وی از توقیف هفت خودرو و هفت موتورسیکلت طی مدت مذکور خبر داد و اضافه کرد: اموال مسروقه به مال‌باختگان تحویل داده شد و متخلفان راهی زندان شدند.