به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی معمارپور، فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد: در پی وصول شکایت شاکی مبنی بر سرقت یک دستگاه خودروی ساندرو در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه سال جاری در محدوده بلوار ارتش، بلافاصله مراتب در سامانه ثبت و تحقیقات لازم آغاز شد.

وی افزود: با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته محل سرقت و اطراف آن، مشخص شد سارقان با یک دستگاه خودروی پراید قرمز رنگ اقدام به این عمل مجرمانه کرده‌اند. پس از بررسی دوربین و انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، پلاک اصلی خودروی سارقان شناسایی شد.

فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: مالک خودروی پراید شناسایی و تحقیقات از وی صورت گرفت. متعاقباً، فرد متصرف اصلی خودرو که سابقه‌دار بود نیز شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ معمارپور همچنین از وصول شکایت دیگری در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه از خانمی مبنی بر سرقت یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ در محدوده منطقه ازگل خبر داد و گفت: در این سرقت، سارقان از یک دستگاه خودروی پراید آبی رنگ استفاده کرده بودند.

وی با اشاره به بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته در این پرونده خاطرنشان کرد: با مقایسه شواهد و مدارک به دست آمده از هر دو سرقت، مشخص شد سارقان در هر دو مورد مشترک بوده و عضو یک باند تبهکار محسوب می‌شوند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه با توجه به اهمیت موضوع، شناسایی و دستگیری اعضای این باند در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: هویت سارقان با بهره‌گیری از اقدامات کارآگاهی مورد استفاده و تصاویر به دست آمده از آنان احراز و مخفیگاهشان در یکی از شهرستانی های شرقی تهران شناسایی شد.

سرهنگ معمارپور ادامه داد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی ، اکیپی از کارآگاهان این یگان به شهرستان مورد نظر اعزام و طی چند عملیات ضربتی و مقتدرانه، تعداد2 نفرسارق و 7 نفر مالخر که همگی دارای سابقه کیفری هستند، در مخفیگاه خود دستگیر شدند.

وی با اشاره به اعتراف صریح متهمان به جرم خود، از کشف اموال قابل توجهی خبر داد و گفت: در بازرسی از مخفیگاه سارقان، دو دستگاه خودروی ساندرو، یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷، یک دستگاه خودروی دنا (همگی سرقتی) و تعداد ۸ عدد واحد کنترل موتور (ECU) خودروهای سرقتی به همراه سایر اموال مسروقه کشف شد.

فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان تأکید کرد: تحقیقات در خصوص شناسایی سایر جرایم احتمالی متهمان و کشف خودروها و اموال سرقتی دیگر همچنان ادامه دارد.