استاندار بوشهر: فعالان اقتصادی و کسب و کارهای کوچک و متوسط حمایت شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم حمایت بیشتر از اشتغال واحدهای تولیدی، تجاری، بازرگانی و اصناف آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی و نوسانات بازار تاکید کرد.



وی با اشاره به نقش مهم استان در اقتصاد ملی به ویژه در زمینه صادرات، تجارت دریایی و انرژی اظهار داشت: با وجود ظرفیت‌های فوق‌العاده اقتصادی استان، در ماه‌های اخیر به سبب آسیب‌های ناشی از جنگ، واحدهای تولیدی، صنوف و فعالان اقتصادی استان با مشکلاتی به ویژه در تامین سرمایه در گردش، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش نقدینگی، افت فعالیت‌های تجاری اعم از تجارت ملوانی و تجارت رسمی مواجه شده‌اند.



استاندار بوشهر با تقدیر از وزیر امور اقتصادی و دارایی به دلیل تدوین بسته‌های حمایتی در راستای حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و اصناف، خواستار استمهال بدهی‌های بانکی و مالیاتی و تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط شد.



دکتر زارع در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب پذیری برخی اصناف و مشاغل خدماتی و تجاری در شرایط اقتصادی اخیر به ویژه در شهرهای ساحلی بوشهر اشاره کرد و افزود: اصناف و فعالان بازار در خط مقدم تامین نیازهای مردم قرار دارند و امیدواریم بتوانند از بسته‌های حمایتی برای پایداری فعالیت‌های شان بهره مند شوند.



استاندار بوشهر در ادامه این دیدار از وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیئت دولت برای موافقت با راه اندازی قریب الوقوع منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر تشکر و قدردانی کرد و یادآور شد: منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر ظرفیت ممتازی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد رونق تولید و تجارت در استان است.



در این دیدار وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر نقش استان بوشهر در اقتصاد ملی، بر اهمیت حمایت از تولید و اشتغال تاکید کرد و اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه‌ها و بسته‌های حمایتی خود را در این خصوص تدوین کرده و انشاالله از فعالان اقتصادی پشتیبانی و حمایت خواهد کرد.



سید علی مدنی زاده گفت: با توجه به ظرفیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در استان بوشهر و ضرورت بتسهیلبیشتر فضای کسب و کار، این وزارتخانه آمادگی دارد تا از فعالیت های تولیدی و تجاری در استان حمایت جدی کند.