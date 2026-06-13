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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

زمان تکمیل مدارک پنجاه و سومین دوره آزمون دستیاری اعلام شد

زمان تکمیل مدارک پنجاه و سومین دوره آزمون دستیاری اعلام شد

داوطلبان شرکت کننده در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از یکشنبه ۲۴ خرداد فرصت دارند نسبت به تکمیل مدارک آزمون اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: متقاضیان شرکت در پنجاه وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی می توانند از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۲۴ خرداد تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی جهت تکمیل مدارک اقدام کنند.

داوطلبان باید مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و با وارد کردن کد ملی و شماره همراه خود، وضعیت مدارک خود را مشاهده کنند و در صورت نقص مدارک با توجه به دفترچه راهنمای ثبت نام نسبت به رفع آن اقدام کنند.

نکته: با توجه به عدم اعلام تاییدیه سهمیه ۴۰ امتیازی استعداد درخشان، استریت استعداد درخشان و اتباع خارجی از سوی دبیرخانه شورای پزشکی و تخصصی، نتیجه آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

پنجاه و سومین دوره آزمون دستیاری پزشکی پس از تغییر تقویم آزمون های علوم پزشکی به ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ موکول شده است.

کد مطلب 6858701
زهره بال

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