به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سالار قاسمی در خصوص مراحل جهش تحصیلی گفت: اولین مرحله ارائه کتبی تقاضای ولی دانش آموز متقاضی جهش است یعنی به مدیر مدرسه مراجعه و تقاضای کتبی می‌دهد، سپس این تقاضا در شورای مدرسه بررسی و اعلام موافقت یا رد می‌شود؛ معمولا اعلام موافقت اولیه مبتنی بر نمرات «خیلی خوب» تمامی دروس است؛ اگر نمره‌ای کمتر باشد، تقاضا در شورای مدرسه مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه شرط جهش از کلاس دوم به چهار یا سوم به پنجم یا چهارم به ششم، تایید شورای مدرسه در سامانه‌ سیدا است که تقاضای باید ثبت و منتظر تایید کمیته مربوطه در آموزش و پرورش باشند افزود: اگر جهش تحصیلی از پایه اول به سوم بود مستندات جهت اخذ تایید یا عدم تایید به اداره منطقه ارسال و بعد از تایید در سیدا بارگذاری و تقاضای مجوز صادر می‌شود. اگر جهش تحصیلی برای بار دوم بود (یک بار قبول نشده و برای بار دوم قصد شرکت دارند) تقاضا به منطقه و از منطقه به استان ارسال می‌شود و بعد از کسب تایید، بارگذاری و مجوز صادر می‌شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ادامه داد: در جهش چند پایه که دو پایه تحصیلی جهش انجام می‌شود، جهش دست استانها نیست و باید در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی و بعد از اعلام نظر، هماهنگی با سازمان استثنایی صورت می‌گیرد به عبارتی برای چنین مواردی، سازمان و شورای عالی آموزش و پرورش در کشور نظر می‌دهد.

قاسمی با بیان اینکه بعد از تایید تقاضای مجوز در سیدا، مدیر نسبت به ثبت نام جهش اقدام و از سامانه "سیرت" گزینه جهش فرزند انتخاب می‌شود گفت: بنابراین اولیاء یک بار به مدرسه نامه می‌دهند که بعد از تاییدهای نهایی و قبل از آزمون گرفتن نیز در سامانه سیرت۲، گزینه جهش فرزند انتخاب و نوبت اخذ می‌شود.

وی با بیان اینکه نوبت گیری در ۸۵۰ مرکز جامع انجام می‌شود ادامه داد: دانش آموز در روز و ساعت اعلام شده به مرکز مراجعه و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بعد از اعلام نتیجه ارزیابی تخصصی، در صورت تایید، دانش آموز در آزمون تحصیلی پایه مورد نظر در شهریور ماه شرکت می‌کند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی درباره هزینه جهش تحصیلی گفت: هزینه جهش هر دانش آموز ۳۶۰ هزار تومان است.

قاسمی اظهار کرد: با سختگیری‌های انجام شده آمار ارتقای پایه با جهش، کاهش می‌یابد به طوریکه سال گذشته از ۱۲ هزار متقاضی تنها ۴۰۰۰ نفر پذیرش شدند که امسال سختگیرانه‌تر عمل می‌کنیم.