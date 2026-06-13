به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد استکی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری پیرامون پذیرش و ثبت‌نام داوطلبان حوزه‌های علمیه استان اصفهان با اشاره به جایگاه حوزه‌های علمیه در تربیت نیروهای اثرگذار برای جامعه اسلامی اظهار کرد: ظرفیت‌های دینی و ملی ملت ایران همواره وجود داشته است، اما آنچه این ظرفیت‌ها را به نقطه فعلیت رسانده و در مسیر تشکیل و تقویت حکومت اسلامی قرار داده، تربیت‌یافتگان حوزه‌های علمیه بوده‌اند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی و رهبر شهید، افزود: اقتدار و استحکام امروز کشور در عرصه‌های مختلف، مرهون تربیت دینی و مجاهدت‌هایی است که در بستر حوزه‌های علمیه شکل گرفته و این مسیر همچنان باید با قوت ادامه یابد.

مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه استان اصفهان با اشاره به ظرفیت مدارس علمیه استان گفت: در استان اصفهان، به جز دو تا سه شهرستان که تحت پوشش مرکز مدیریت استان نیستند، ۳۵ مدرسه علمیه پایه اول‌پذیر فعال هستند که از این تعداد، ۱۴ مدرسه در شهر اصفهان و سایر مدارس در شهرستان‌های مختلف استان مستقرند.

وی ادامه داد: مدارس علمیه شهر اصفهان در چهار گروه اصلی شامل سیکل‌پذیر، دیپلم‌پذیر، دانشگاه‌پذیر و سفیران هدایت فعالیت می‌کنند. در حال حاضر شش مدرسه سیکل‌پذیر و دانشگاه‌پذیر، چهار مدرسه دیپلم‌پذیر و دو مدرسه سفیران هدایت در شهر اصفهان فعال هستند.

استکی با بیان اینکه در سال‌های اخیر استقبال بیشتری از ورود به حوزه در مقطع متوسطه اول صورت گرفته است، تصریح کرد: حدود ۶۰ درصد پذیرفته‌شدگان حوزه‌های علمیه استان را داوطلبانی تشکیل می‌دهند که تحصیلات متوسطه اول را به پایان رسانده‌اند؛ همچنین ۳۵ درصد از ورودی‌ها دیپلمه و حدود پنج درصد نیز دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

وی درباره طرح «سفیران هدایت» توضیح داد: حوزه‌های علمیه دارای دو نظام آموزشی هستند؛ یکی نظام سنتی و بلندمدت که در مقاطع مختلف دنبال می‌شود و دیگری نظام آموزشی «سفیران هدایت» که با هدف تربیت مبلغ در یک دوره کوتاه‌مدت پنج‌ساله طراحی شده است. البته شرکت‌کنندگان در این دوره پس از پایان آموزش نیز امکان ادامه تحصیل خواهند داشت.

مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه استان اصفهان با اشاره به برنامه‌های جذب داوطلبان افزود: فعالیت‌های این بخش در دو لایه جذب و پذیرش تعریف شده است. در بخش جذب، هدف اصلی معرفی شایسته حوزه و ایجاد انگیزه برای ورود به آن است که در این زمینه از ظرفیت طلاب، روحانیون، گروه‌های تبلیغی، گروه‌های جهادی و نهادهای همسو مانند بسیج دانش‌آموزی و کانون‌های فرهنگی استفاده می‌شود.

وی اضافه کرد: راه‌اندازی سامانه پاسخگویی و مشاوره به صورت مجازی و تلفنی از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه است و داوطلبان می‌توانند از طریق شماره ۳۱۴۴۳۲۵ به صورت رایگان با کارشناسان خبره در ارتباط باشند و اطلاعات لازم درباره ورود به حوزه و شرایط تحصیل را دریافت کنند.

استکی تولید محتوای متناسب با نیاز مخاطب را از دیگر برنامه‌های مهم این مرکز برشمرد و گفت: تلاش شده است محتوایی واقع‌بینانه درباره حوزه‌های علمیه، شامل سختی‌ها، شیرینی‌ها، آینده شغلی و مسیر تحصیلی، متناسب با سن و شرایط مخاطبان تولید شود. همچنین برای حلقه‌های واسط از جمله مبلغان نیز محتوای ویژه‌ای تهیه شده است.

وی با اشاره به نتایج این اقدامات خاطرنشان کرد: در چهار تا پنج سال اخیر، رشد محسوس و پایداری در آمار ورود به حوزه‌های علمیه استان ثبت شده است، به‌گونه‌ای که در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نسبت به سال قبل ۱۱ درصد رشد و در سال پیش از آن نیز ۳۵ درصد رشد در پذیرش داوطلبان داشته‌ایم.

مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه استان اصفهان با بیان اینکه پذیرش در حوزه صرفاً به معنای ورود به یک مرکز آموزشی نیست، تصریح کرد: طلبه با ورود به حوزه، یک رسالت مادام‌العمر را می‌پذیرد و از همین رو، فرآیند گزینش و پذیرش با دقت ویژه و به دور از افراط و تفریط انجام می‌شود.

نخبگان برای ورود به حوزه علمیه ثبت نام کنند

همچنین عبدالامیر خطاط نیز در این نشست خبری با اشاره به ضرورت تبیین جایگاه حوزه‌های علمیه در شرایط کنونی اظهار کرد: جذب و پذیرش طلاب نباید صرفاً در حد اطلاع‌رسانی باقی بماند، بلکه باید با ایجاد انگیزه مبتنی بر فهم رسالت حوزه و نقش‌آفرینی آن در جامعه همراه باشد.

وی با بیان اینکه علما وارثان پیامبران هستند، افزود: بر اساس روایات و مبانی کلامی، بشر برای رسیدن به هدف آفرینش نیازمند هدایت الهی است و این هدایت پس از دوره رسالت و امامت، در عصر غیبت بر عهده عالمان دینی قرار گرفته است. حوزه‌های علمیه محل تداوم رسالت انبیا در زمان عدم دسترسی به معصومین(ع) هستند.

جانشین مدیر حوزه‌های علمیه استان اصفهان با تأکید بر اینکه نگاه به انسان و دنیا تعیین‌کننده ضرورت حضور دین در جامعه است، تصریح کرد: اگر انسان را دارای رسالتی متعالی بدانیم، نمی‌توان از نقش هدایت‌گرانه دین و نمایندگان آن چشم‌پوشی کرد. حوزه‌های علمیه وظیفه دارند این مسیر هدایت را تبیین و تقویت کنند.

وی ادامه داد: حوزه‌های علمیه در طول بیش از هزار سال گذشته، رسالت سنتی خود را در اداره مساجد، حسینیه‌ها، ارشاد و هدایت مردم انجام داده‌اند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، میدان‌های جدیدی پیش‌روی حوزویان گشوده شد و مسئولیت‌های تازه‌ای در عرصه‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و بین‌المللی بر عهده آنان قرار گرفت.

خطاط با اشاره به تحولات جهانی و نگاه ملت‌ها به انقلاب اسلامی گفت: امروز عطش جهانی برای آشنایی با مبانی فکری انقلاب اسلامی افزایش یافته و این امر رسالت حوزه را در عرصه بین‌الملل دوچندان کرده است. تبیین مبانی اعتقادی و دینی موفقیت‌ها و مقاومت‌ها، از جمله وظایف مهم حوزویان در شرایط کنونی است.

وی با استناد به آیه ۱۲۲ سوره توبه خاطرنشان کرد: قرآن کریم بر ضرورت تفقه در دین و بازگشت عالمان به میان مردم برای آگاهی‌بخشی تأکید دارد و این آیه، فلسفه شکل‌گیری حوزه‌های علمیه و طلبگی را به روشنی بیان می‌کند.

جانشین مدیر حوزه‌های علمیه استان اصفهان افزود: انتقال معارف اهل‌بیت(ع) به نسل‌های مختلف نتیجه مجاهدت و فداکاری عالمان در طول تاریخ بوده و اگر این تلاش‌ها نبود، بسیاری از تعالیم دینی به فراموشی سپرده می‌شد. امروز نیز حفظ و تبیین دقیق آموزه‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای نوپدید جامعه، نیازمند حضور استعدادهای برتر در حوزه‌های علمیه است.

وی با اشاره به روایت «رحم‌الله من احیا امرنا» از امام رضا(ع) تصریح کرد: احیای امر اهل‌بیت(ع) به معنای فراگیری علوم آنان و انتقال صحیح آن به جامعه است و اگر زیبایی‌های معارف دینی به درستی معرفی شود، فطرت انسان‌ها آن را خواهد پذیرفت.

خطاط طلاب را «سربازان امام زمان(عج)» خواند و گفت: زمینه‌سازی برای ظهور، نیازمند نیروهای مؤمن، عالم و آگاه است و طلاب با فراگیری و تبیین معارف اسلامی در همین مسیر گام برمی‌دارند.

وی با دعوت از نخبگان و جوانان مستعد برای ثبت‌نام در حوزه‌های علمیه استان اصفهان تأکید کرد: رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس صحیح جایگاه و رسالت حوزه، نقش مؤثری در هدایت علاقه‌مندان و جذب نیروهای توانمند ایفا کنند و در ثواب فعالیت‌های علمی و تبلیغی آنان سهیم باشند.

ترابی: فرآیند پذیرش حوزه‌های علمیه مبتنی بر شناخت علمی و تربیتی داوطلبان است

محمدحسن ترابی، معاون آموزش حوزه‌های علمیه استان اصفهان نیز در این نشست خبری با اشاره به فرارسیدن اعیاد ماه ذی‌الحجه و تبریک آن به اصحاب رسانه و حاضران جلسه اظهار کرد: از زحمات روابط عمومی و مجموعه دست‌اندرکارانی که زمینه برگزاری این نشست را فراهم کردند قدردانی می‌کنیم و خوشحالیم امروز در جمع خواهران و برادران رسانه‌ای حضور داریم.

وی با اشاره به سالگرد تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک کشور در ۲۳ مرداد سال گذشته و شهادت جمعی از فرماندهان و دانشمندان کشور افزود: یاد و خاطره همه شهدایی را که امنیت و عزت امروز ما مرهون جانفشانی آنان است گرامی می‌داریم. همچنین یاد رهبر شهیدمان را که افتخار حوزه‌های علمیه بود، ارج می‌نهیم.

ترابی با بیان اینکه رهبر شهید بیش از ۶۳ سال از عمر مبارک خود را در راه خدا مجاهدت کرد، گفت: تحمل انواع مشکلات و مجاهدت مستمر، ایشان را به الگویی کم‌نظیر در تاریخ روحانیت تبدیل کرده بود. ایشان علاوه بر ده‌ها سال تلاش علمی و معنوی، ۳۷ سال در عالی‌ترین سطح خدمت به دین و رهبری امت اسلامی ایفای نقش کردند و حوزه‌های علمیه خود را وامدار این خدمات می‌دانند.در این راستا، مصاحبه‌های تخصصی با حضور اساتید خبره حوزوی و نیز روحانیون دارای تخصص مشاوره برگزار می‌شود تا ابعاد مختلف شخصیت و آمادگی داوطلبان بررسی شود.

وی ادامه داد: برای آشنایی بهتر داوطلبان با فضای حوزه و نیز شناخت متقابل، برنامه‌هایی همچون دوره تابستانه دو هفته‌ای تا ۲۰ روزه و همچنین اردوی «میثاق طلبگی» به مدت چهار شب و پنج روز برگزار می‌شود. در این برنامه‌ها، داوطلبان با سبک زندگی طلبگی، افق آینده حوزه و برخی معارف مورد نیاز برای ورود به این مسیر آشنا می‌شوند.

ترابی افزود: در این فرآیند، شناختی دوطرفه شکل می‌گیرد؛ چه بسا داوطلبی از نظر اخلاقی و معنوی فردی شایسته باشد، اما برای مسیر طلبگی تناسب لازم را نداشته باشد. این شناخت به مدیران مدارس کمک می‌کند تا در مسیر رشد علمی و تربیتی طلاب، برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند.

وی گفت: جمع‌بندی اطلاعات حاصل از مصاحبه‌ها، تحقیقات و دوره‌های آشنایی، به صورت محرمانه در اختیار مدیران مدارس علمیه قرار می‌گیرد تا نقاط قوت و ضعف طلاب جدیدالورود مورد توجه قرار گرفته و زمینه رشد بهتر آنان فراهم شود.

مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه استان اصفهان با اشاره به حضور میدانی برخی اساتید دلسوز و با تجربه در مدارس علمیه تأکید کرد: این اساتید با نگاهی پدرانه در کنار طلاب قرار می‌گیرند و ارتباط مستمر آنان با طلبه‌ها حتی در سال‌های بعد نیز ادامه می‌یابد؛ ارتباطی که خارج از چارچوب‌های صرف اداری، نقش مؤثری در رشد علمی، تربیتی و مشاوره‌ای طلاب داشته است.

معاون آموزش حوزه‌های علمیه استان اصفهان تصریح کرد: وظیفه همه ما پاسداری از خون شهدا و تداوم راه آنان است و اصحاب رسانه نیز در این مسیر نقش مهم و تأثیرگذاری دارند. قلم و بیان شما می‌تواند راه خیر را به دیگران نشان دهد و طبق روایت، کسی که دیگران را به خوبی راهنمایی کند، همانند کسی است که آن عمل نیک را خود انجام داده است.

وی با تأکید بر آمادگی کامل حوزه‌های علمیه استان برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و ارائه توضیحات درباره روند پذیرش داوطلبان خاطرنشان کرد: همکاران ما در واحد پذیرش توضیحات اجمالی را ارائه خواهند کرد و پس از آن آماده پاسخ‌گویی به سؤالات اصحاب رسانه هستیم.

ترابی ضمن قدردانی از حضور رسانه‌ها ابراز امیدواری کرد: این همراهی و تلاش صادقانه اصحاب رسانه موجب نشر صحیح معارف و تقویت مسیر نورانی حوزه‌های علمیه شود.