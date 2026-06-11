مهدی علیزاده، مدیر مجموعه فرهنگی صفر یک بیست و طراح بازی رومیزی «نجات دختران اپستین توسط بچه‌های میناب»، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل و روند آغاز تولید این بازی، گفت: شهادت کودکان میناب برای دشمنان ما اهمیت بالایی دارد، به طوری که شهادت این کودکان را معادل به شهادت رساندن رهبر انقلاب می‌دانند و در دومین اقدام، پس از شهادت ایشان به مدرسه شجره طیبه میناب حمله کردند. ایده آغاز تولید این بازی از شهادت آن ۱۶۸ کودک بی‌گناه میناب صورت گرفت. سه روز پس از شهادت این عزیزان روند طراحی و ایده‌پردازی بازی انجام شد، سپس از نیمه اردیبهشت ماه 1405 به تولید نمونه اولیه و رفع نواقص احتمالی آن پرداختیم.

علیزاده، با اشاره به علت بهره‌گیری از ماجرای جزیره اپستین و شهادت کودکان میناب در این بازی گفت: در هر جنگی از رژیم صهیونیستی، «کودک‌کشی» به عنوان امضای جنایت‌کارانه آنان را می‌توان دید؛ و باید از این مسئله برای وارد کردن ضربه‌ای فرهنگی و آگاه‌سازی جهانی درباره این رژیم کودک‌کش بهره می‌بردیم. بدیهی است جماعتی که در پرونده‌ها و دادگاه‌های جهانی، کودک‌آزاری آنان سوژه شده است، کودک‌کشی برایشان امری ساده‌تر محسوب می‌شود.

طراح بازی رومیزی «نجات دختران اپستین توسط بچه‌های میناب»، ادامه داد: این دو مسئله اپستین و میناب برای ما چراغ راهی شد تا بتوانیم ایده اولیه بازی را که با نام «جزیره سایه‌ها» و به شکل یک سولوگیم (یک‌بار مصرف) طراحی شده بود به یک ریپلیبل‌گیم (تکرارپذیر) بر مبنای پاسخ به سؤالات تبدیل کنیم. محتوای مفید بازی‌های رومیزی، درخواست همیشگی خانواده‌ها برای دوری کودکان از فضاهای مجازی و پرورش تفکر آنان، ما را به سمت تولید این نوع بازی‌ سوق داد. البته گروه‌ها و دغدغه‌مندان دیگری نیز در این عرصه گام نهاده‌اند که بر مبنای آیه شریفه السابقون السابقون اولئک المقربون، قطعاً جایگاه بالاتر و اجر بیشتری از ما خواهند داشت و مایه افتخار ماست که عضوی کوچک از این جمع نورانی باشیم.

او، به تشریح نحوه این بازی پرداخت و بیان کرد: بازی رومیزی «نجات دختران اپستین توسط بچه‌های میناب» دو تا شش نفره است که سنین بالای هشت سال می‌توانند در فضایی رقابتی و یکسان بازی کنند. این بازی، در ضمنِ سرگرمی، باعث ارتقای آگاهی مخاطب نیز می‌شود. در این بازی قصد نداشتیم که جزئیات ماجرای جزیره اپستین آورده شود؛ زیرا این بازی برای کودکان نیز تولید شده است. صرف اینکه نشان دهیم چنین افراد ظالمی، کودکان را در جزیره‌ای زندانی می‌کردند کافی است و به شرح کامل ماجرا نپرداختیم. نمی‌خواستیم فضای مثبت رقابت و آگاهی را برای بچه‌ها به یک موضوع ترسناک و تیره تبدیل کنیم. همین که گفته شود: «ما قرار است با کمک این کودکانی که اکنون پیش خدا هستند، کودکانی که در دست آدم بدها هستند را نجات بدهیم»، کافیست.

علیزاده، افزود: پیامی که قرار است به بازیکنان منتقل شود این است: «جبهه باطل را بشناسید!» این نکته را سعی کردیم با کارت‌های «نگهبانان اپستین» جا بیندازیم؛ به عنوان مثال، در میان این کارت‌ها نام‌هایی چون بن زاید، حمدبن عیسی، مشاری العفاسی، بن سلمان، لیونل مسی قرار دارند. در این کارت‌ها نشان دادیم، کسانی که به منافع اهالی اپستین کمک می‌کنند، با جانیان کودک‌خوار و کودک‌کش تفاوتی ندارند.

این طراح بازی رومیزی، به صحبت رهبر شهید انقلاب درباره اهالی جزیره اپستین اشاره و بیان کرد: سوژه‌هایی که در بازی «نجات دختران اپستین» استفاده شده‌اند، ردپای خون و ظلم‌هایی هستند که نباید به فراموشی سپرده شوند. رهبر شهید در مورد اپستین فرمودند: «آیینه تمام‌نمای توحش و واقعیت تمدن غرب است.» و همچنین فرمودند: «تمام جنایت‌های غرب یک طرف، قضیه این جزیره بدنام یک طرف.» هدف ما این بود که در این بازی، یک خانواده‌ با سنین متفاوت بتوانند درکنار هم بازی کنند، به عنوان مثال، پدر خانواده که فاصله سنی زیادی با فرزندان خود دارد، می‌تواند به سوالات بالای ۲۰ سال پاسخ می‌دهد و امتیاز جمع ‌کند، در حالی که فرزندان با پاسخ به سوالات مخصوص سن خود نیز می‌توانند امتیاز جمع ‌کنند.

او، درباره آغاز پیش‌فروش بازی «نجات دختران اپستین توسط بچه‌های میناب» عنوان کرد: مجموعه فرهنگی «صفر یک بیست» بستری برای تولد یک جنبش نوین اجتماعی و رسانه‌ای است که اهداف خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی ترسیم کرده است. این مجموعه، فعالیت خود را به صورت مردمی آغاز کرده است و طبیعتاً برای تأمین بودجه تولید انبوه با مشکلاتی روبه‌رو است.

علیزاده، در ادامه گفت: در حال حاضر، تیراژ اولیه این بازی در دست تولید است و پیش‌سفارش‌ آن از طریق سایت مجموعه، امکان پذیر است و ارسال آن از تاریخ ۲۰ تیرماه انجام می‌شود. این مجموعه همچنین آمادگی همکاری و تولید تیراژهای بالاتر برای نهادها، ارگان‌ها، مساجد و سایر مجموعه‌های فرهنگی را دارد که می‌توانند برای ارتباط با ما، از طریق پیام‌رسان ایتا و آیدی@SefrYekBist_admin اقدام کنند.