عیوضی: جهاد کشاورزی خط مقدم تأمین امنیت غذایی و تحقق خودکفایی کشور است

حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله عیوضی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هفته جهاد کشاورزی فرصت مناسبی برای تبیین خدمات و مجاهدت‌های مجموعه‌ای است که در خط مقدم تولید، خودکفایی و تأمین امنیت غذایی کشور قرار دارد.

وی افزود: امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین ارکان امنیت ملی به شمار می‌رود و هر اندازه کشور در حوزه تولید محصولات کشاورزی و دامی به خودکفایی نزدیک‌تر شود، زمینه‌های اقتدار و استقلال آن نیز تقویت خواهد شد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیجار بیان کرد: کشاورزان، دامداران، کارشناسان و جهادگران این عرصه با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود، با روحیه‌ای جهادی در مسیر تأمین نیازهای جامعه تلاش می‌کنند و این مجاهدت‌ها شایسته قدردانی است.

وی ادامه داد: فلسفه شکل‌گیری جهاد سازندگی و استمرار آن در قالب جهاد کشاورزی، خدمت‌رسانی به مردم، محرومیت‌زدایی، توسعه روستاها و حمایت از تولید ملی بوده است و امروز نیز این رسالت با قوت دنبال می‌شود.

عیوضی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان بیجار تصریح کرد: بیجار به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات کشاورزی در استان کردستان، نقش قابل توجهی در تأمین نیازهای غذایی منطقه دارد و حمایت از تولیدکنندگان این بخش باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

توسعه روش‌های نوین کشاورزی به افزایش بهره‌وری کمک می‌کند

وی گفت: بهره‌گیری از دانش روز، توسعه روش‌های نوین کشاورزی، مدیریت صحیح منابع آب و استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رشد تولید در این بخش کمک کند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در مدیریت جهاد کشاورزی بیجار افزود: امروز بسیج مهندسین کشاورزی به عنوان یکی از مجموعه‌های اثرگذار در حوزه تولید، با حضور میدانی در کنار کشاورزان و ارائه خدمات تخصصی، نقش مهمی در ارتقای دانش فنی بهره‌برداران و افزایش تولید ایفا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های آموزشی، مشاوره‌های تخصصی، انتقال تجربیات علمی و حمایت از کشاورزان در زمینه‌های مختلف، بخشی از خدماتی است که توسط این مجموعه به بهره‌برداران ارائه می‌شود.

عیوضی تأکید کرد: تحقق شعارهای اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار بدون توجه به بخش کشاورزی امکان‌پذیر نیست و حمایت از تولیدکنندگان این حوزه باید به عنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد.

لزوم تقویت تولید داخلی برای رشد اشتغالزایی

وی ادامه داد: هر میزان که تولید داخلی تقویت شود، وابستگی کشور به خارج کاهش یافته و زمینه برای رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش رفاه عمومی فراهم خواهد شد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیجار با اشاره به اهمیت فرهنگ جهادی در پیشبرد اهداف کشور اظهار کرد: روحیه ایثار، تلاش و مسئولیت‌پذیری که از ابتدای شکل‌گیری جهاد سازندگی وجود داشته، امروز نیز باید در میان مدیران، کارشناسان و فعالان این عرصه تقویت شود.

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر جا کارها با نگاه جهادی و مردمی دنبال شده، نتایج مطلوب‌تری حاصل شده و بسیاری از مشکلات با اتکا به توان داخلی برطرف شده است.

عیوضی در پایان گفت: جهاد کشاورزی تنها یک مجموعه اجرایی نیست، بلکه نماد خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای تأمین نیازهای اساسی جامعه است و جهادگران این عرصه با تمام توان در مسیر عزت، پیشرفت و خودکفایی ایران اسلامی گام برمی‌دارند.