تنها موکب اختصاصی ترابری کشور در مسیر اربعین فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کیانی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در حوزه خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، از راهاندازی تنها موکب اختصاصی ترابری کشور خبر داد و اظهار کرد: این موکب در نوع خود بینظیر است و جای دیگری چنین موکبی نداریم. رانندگانی که در ایام اربعین در مسیر تردد میکنند، در قالب این موکب سازماندهی و اطلاعات سفری آنها ثبت و مدیریت میشود.
وی افزود: برخی از رانندگان پس از تخلیه بار، فرصت زیارت پیدا میکنند و به ایران بازمیگردند. همچنین در عراق نیز بر اساس بضاعت خود، یک موکب مشترک با کد ۱۳۰۱ تشکیل دادهایم تا رانندگانی که در آن منطقه متمرکز هستند، بتوانند استراحت کرده و آرامش نسبی داشته باشند.
کیانی با تأکید بر دشواری کار در شرایط شلوغی و تراکم جمعیت اربعین تصریح کرد: هر کاری در ایام اربعین با سختی همراه است اما لذت خدمت به زائران امام حسین (ع) همه این سختیها را شیرین میکند.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات چهارمحال و بختیاری با تقدیر از تمامی خادمان، راهداران و دستاندرکاران گفت: من از صمیم قلب از تک تک بزرگوارانی که در این مسیر گام برمیدارند تشکر میکنم. انشالله خداوند به همه شما اجر و پاداش عنایت فرماید.
وی با اشاره به نیت خادمان حسینی خاطرنشان کرد: دستگاه امام حسین (ع) چنین است که ایام محرم که میشود، حقیقت وجودی همه ما جریان پیدا میکند. این مسیر تا قیام قیامت ادامه خواهد داشت.
کیانی در پایان با اشاره به شرایط جنگی منطقه و احتمال محدودیت در خروج برخی اجناس از ایران، گفت: امسال احتمال دارد کانونهای کمتری را پوشش دهیم، اما انشالله با همکاری و همدلی، خدمات مطلوبی به زائران و رانندگان ارائه خواهد شد.
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