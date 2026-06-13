حریق در کبیرکوه دره شهر مهار اولیه شد

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:با همکاری نیروهای منابع طبیعی دره شهر و ابدانان، نیروهای مردمی، بسیج ، دهیاریها و دوستداران طبیعت، حریق در منطقه لیت انار کبیر کوه مهار اولیه شد.

وی افزود: از ساعتی پیش نیز مدیرکل بحران استانداری و مدیر کل منابع طبیعی استان در محل حاضر شده اند تا بصورت میدانی وضعیت رصد شود.

وی تصریح کرد: همچنین هماهنگی لازم برای حضور بالگرد نیز انجام گرفته اما باتوجه به مهار اولیه در صورت نیاز فردا این بالگرد در منطقه حضور خواهد یافت.

مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام ادامه داد: نیروهای اطفا حریق تا تثبیت مهار کامل در منطقه حضور دارند