به گزارش خبرنگار مهر، راضیه ملک‌حسینی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد، عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های ارتباطی بخش لوداب شهرستان بویراحمد، از بهره‌برداری طرح احداث سایت ارتباطی در روستاهای من‌لوا و دهنو خبر داد.

وی با اشاره به اجرای این طرح در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مناطق روستایی اظهار کرد: برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این طرح‌ها با هدف توسعه پوشش ارتباطی و بهبود دسترسی روستاییان به خدمات ارتباطی اجرا شده‌اند، افزود: با بهره‌برداری از این سایت‌ها، امکان دسترسی به شبکه ارتباطی نسل چهارم (4G) در مناطق تحت پوشش فراهم می‌شود.

ملک‌حسینی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار را از جمله برنامه‌های این اداره‌کل عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح‌ها می‌تواند زمینه بهبود دسترسی ساکنان روستاها به خدمات ارتباطی و فضای مجازی را فراهم کند.