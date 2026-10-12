به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان، ظهر دوشنبه اعلام کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، پدیده‌های غالب جوی در سطح استان کرمان تا پایان هفته جاری شامل افزایش ابر، وزش باد و در برخی ساعات، غبار محلی خواهد بود.

بر پایه این گزارش، طی مدت مذکور در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان کرمان، به‌ ویژه در ارتفاعات این نواحی، شرایط برای رشد ابر، وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش تندبادهای لحظه‌ای در ساعات بعدازظهر و اوایل شب مهیا است.

همچنین، بررسی الگوهای دمایی نشان‌دهنده روند کاهش نسبی دما در مناطق مختلف استان کرمان طی روزهای پیش‌رو است.