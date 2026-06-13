سوئیس بدموقع تنبیه شد/ اولین امتیاز قطر در جام جهانی به دست آمد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال قطر و سوئیس از ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه شنبه در ورزشگاه خلیج سانفرانسیسکو از گروه B برگزار شد که این مسابقه با تساوی یک - به پایان رسید.

امبولو (۱۸- پنالتی) برای سوئیس و بوعلام خوخی (۴+۹۰) برای قطر گلزنی کردند.

در همان ابتدای بازی، قطر روی یک اشتباه در خط دفاعی حریف صاحب بهترین فرصت خود شد. ادمیلسون که در یک سال اخیر در ۱۵ بازی ملی موفق به گلزنی برای قطر نشده بود، در دقیقه‌ای حساس روی اشتباه مانوئل آکانجی در موقعیت تک به تک قرار گرفت اما ضربه او دقت لازم را نداشت و گرگور کوبل دروازه‌بان سوئیس، با واکنشی به موقع این فرصت را مهار کرد تا دروازه تیمش بسته بماند.

سپس سوئیسی‌ها بازی هجومی خود را دیکته کردند و در همان دقایق ابتدایی چند بار دروازه قطر را تهدید کردند. نخستین موقعیت جدی مسابقه در دقیقه ۱۲ شکل گرفت؛ جایی که روبن وارگاس روی یک ضربه آزاد مستقیم شانس باز کردن دروازه عنابی‌ها را داشت اما واکنش مناسب دروازه‌بان قطر مانع از گلزنی او شد.

فشار حملات سوئیس سرانجام در دقیقه ۱۴ نتیجه داد. ارسال دنیس زکریا به تروله رسید و این بازیکن پس از عبور از مدافعان در محوطه جریمه با ابوندا، دروازه‌بان قطر، تک به تک شد. دروازه‌بان عنابی‌ها برای جلوگیری از گلزنی مهاجم سوئیس مرتکب خطا شد تا داور مسابقه بدون تردید نقطه پنالتی را نشان دهد.

بریل امبولو پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و در دقیقه ۱۸ با ضربه‌ای دقیق دروازه قطر را باز کرد تا سوئیس با یک گل پیش بیفتد.

نیمه نخست قطر و سوئیس به سود اروپایی‌ها

پس از این گل نیز شاگردان مورات یاکین در سوئیس دست از حمله نکشیدند و در دقیقه ۲۱ دنیس زکریا از سمت راست محوطه جریمه صاحب موقعیت مناسبی شد اما شوت فنی او را دروازه‌بان قطر دفع کرد تا اختلاف دو تیم افزایش پیدا نکند.

در ادامه نیمه نخست، سوئیس با حفظ برتری خود جریان بازی را مدیریت کرد و قطر نیز نتوانست از معدود فرصت‌هایش برای جبران نتیجه استفاده کند

ادمیلسون در دقیقه ۴۲ روی ضدحمله قطری ها دوباره صاحب موقعیت شد اما بار دیگر شوت او را دروازه بان سوئیس دفع کرد تا ۴۵ دقیقه نخست با برتری یک بر صفر نماینده اروپا به پایان برسد.

ناتوان مثل نقشه‌های لوپتگی

نیمه دوم باز هم با نمایش رو به جلوی سوئیس آغاز شد تا عنابی های آسیا با وحود دو قهرمانی متوالی در قاره کهن هیج حرفی برای گفتن نداشته باشند.

خولن لوپتگی سرمربی اسپانیایی قطر سعی کرد با تعویض هایش به صدحملات این تین سرعت ببخشد اما هیج اثری از توانمندی های این تیم نبود تا سوئیس به رهبری ژاکا کاپیتان خود بارها و بارها صاحب موقعیت گل شود.

امبولو و آکانجی همچون فرید زکریا بارها خلق موقعیت کردند اما در زدن ضربات نهایی بی دقت بودند تا سوئیس تنها یک گل در مقابل اسم خود برای این بازی ثبت کند.

سوئیس گه حداقل ۵ موقعیت حدی گلزنی در ۴۵ دقیقه دوم داشت در آخرین ثانیه های مسابقه قانون 《گل نزنید گل می خورید》برایراین تیم اجرا شود!

خوخی در دقیقه ۴+۹۰ گل تساوی را روی سانتر عبدالرحمان به گل تبدیل کرد تا عنابی ها نخستین گل خود در ادوار جام جهانی و در پی آن اولین امتیاز را در این رقابت ها کسب کنند.