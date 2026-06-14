به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ماه محرم حسینی، نشست علمی ـ تخصصی با عنوان «عاشورا در منظومه فکری رهبر شهید، امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف)» به همت پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

این نشست با حضور جمعی از استادان و پژوهشگران برجسته حوزه مطالعات انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد و در آن، ضرورت بازخوانی نهضت عاشورا در چارچوب منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی به عنوان پشتوانه معرفتی و فرهنگی انقلاب مورد بررسی قرار می‌گیرد. اهمیت این موضوع از آن‌روست که رهبر شهید انقلاب، در امتداد مکتب امام خمینی (ره)، بر بهره‌گیری آگاهانه و مسئولانه از پیام و فرهنگ عاشورا در اصلاح وضعیت جهان معاصر و تقویت گفتمان مقاومت و عدالت‌خواهی تأکید داشتند.

در این برنامه علمی، حجت‌الاسلام جواد سلیمانی (استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)، سید محمد حسینی (دانشیار دانشگاه تهران)، استاد محمدصادق ابوالحسنی منذر (تاریخ‌پژوه و نویسنده) و مجتبی سلطانی احمدی (دانشیار دانشگاه پیام ‌نور) به ایراد سخنرانی و تبادل نظر خواهند پرداخت.



محورهای اصلی نشست:

زمینه‌ها، علل و آثار حادثه عاشورا: بازخوانی تحلیل رهبر شهید انقلاب از این قیام به عنوان جهت‌دهنده اصلی انقلاب اسلامی و الگوی کنش تاریخی مؤمنانه.

عبرت‌های عاشورا: بررسی عوامل انحطاط جامعه اسلامی در آستانه عاشورا و تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی مستمر انقلاب اسلامی در پرتو این عبرت‌ها.

بسترشناسی تاریخی و اجتماعی قیام: تحلیل شرایط سیاسی و اجتماعی عصر امام حسین (ع) و تبیین نقش الهام‌بخش این قیام در آگاهی‌بخشی و هدایت عمومی.

پیامدهای راهبردی و تمدنی: بررسی چگونگی تبدیل شدن قیام عاشورا به الگویی برای بیداری اسلامی، مقاومت فرهنگی و استمرار مبارزه با ظلم در عصر حاضر.



این نشست روز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه از ساعت ۱۴ برگزار می‌شود و میزبان اصحاب رسانه، پژوهشگران و علاقه‌مندان به مطالعات عاشورایی و تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود.