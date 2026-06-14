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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۷

نشست علمی «عاشورا در منظومه فکری رهبر شهید» برگزار می‌شود

نشست علمی «عاشورا در منظومه فکری رهبر شهید» برگزار می‌شود

نشست علمی «عاشورا در منظومه فکری رهبر شهید، امام خامنه‌ای» به همت پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ماه محرم حسینی، نشست علمی ـ تخصصی با عنوان «عاشورا در منظومه فکری رهبر شهید، امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف)» به همت پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

این نشست با حضور جمعی از استادان و پژوهشگران برجسته حوزه مطالعات انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد و در آن، ضرورت بازخوانی نهضت عاشورا در چارچوب منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی به عنوان پشتوانه معرفتی و فرهنگی انقلاب مورد بررسی قرار می‌گیرد. اهمیت این موضوع از آن‌روست که رهبر شهید انقلاب، در امتداد مکتب امام خمینی (ره)، بر بهره‌گیری آگاهانه و مسئولانه از پیام و فرهنگ عاشورا در اصلاح وضعیت جهان معاصر و تقویت گفتمان مقاومت و عدالت‌خواهی تأکید داشتند.

در این برنامه علمی، حجت‌الاسلام جواد سلیمانی (استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)، سید محمد حسینی (دانشیار دانشگاه تهران)، استاد محمدصادق ابوالحسنی منذر (تاریخ‌پژوه و نویسنده) و مجتبی سلطانی احمدی (دانشیار دانشگاه پیام ‌نور) به ایراد سخنرانی و تبادل نظر خواهند پرداخت.

محورهای اصلی نشست:

زمینه‌ها، علل و آثار حادثه عاشورا: بازخوانی تحلیل رهبر شهید انقلاب از این قیام به عنوان جهت‌دهنده اصلی انقلاب اسلامی و الگوی کنش تاریخی مؤمنانه.

عبرت‌های عاشورا: بررسی عوامل انحطاط جامعه اسلامی در آستانه عاشورا و تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی مستمر انقلاب اسلامی در پرتو این عبرت‌ها.

بسترشناسی تاریخی و اجتماعی قیام: تحلیل شرایط سیاسی و اجتماعی عصر امام حسین (ع) و تبیین نقش الهام‌بخش این قیام در آگاهی‌بخشی و هدایت عمومی.

پیامدهای راهبردی و تمدنی: بررسی چگونگی تبدیل شدن قیام عاشورا به الگویی برای بیداری اسلامی، مقاومت فرهنگی و استمرار مبارزه با ظلم در عصر حاضر.

این نشست روز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه از ساعت ۱۴ برگزار می‌شود و میزبان اصحاب رسانه، پژوهشگران و علاقه‌مندان به مطالعات عاشورایی و تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود.

کد مطلب 6859504
زهرا علیدادی

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