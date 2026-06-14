دستگیری ۲ کلاهبردار در دلفان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان دلفان در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی، تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند.

این کلاهبرداری‌ها که از طریق ارسال لینک‌های آلوده (فیشینگ) صورت می‌گرفت، منجر به انسداد حساب بانکی تعدادی از مغازه‌داران و کسبه شهرستان شده بود.

با اقدامات تخصصی و پلیسی، مأموران موفق به شناسایی دو نفر شده که پس از هماهنگی قضایی، طی یک عملیات ضربتی، متهمان دستگیر شدند.

در تحقیقات اولیه، این افراد به ۱۲ فقره کلاهبرداری به روش اینترنتی با مجموع ارزش ۹ میلیارد ریال اعتراف کردند.

پرونده این کلاهبرداران پس از تکمیل، به همراه مستندات جرم برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم به مراجع قضایی ارسال شد و با قرار مناسب روانه زندان شدند.