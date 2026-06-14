به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو ظهر یکشنبه در آیین افتتاح خانه صنایع‌دستی قم، با بیان اینکه تمامی مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه گردشگری برای پیشرفت این صنعت در استان هم‌صدا هستند، اظهار کرد: توسعه و حمایت از فعالیت‌های مرتبط با تولید صنایع‌دستی می‌تواند نقش کلیدی در رونق گردشگری، پویایی اقتصاد و افزایش سطح درآمد مردم قم داشته باشد.



وی با اشاره به جایگاه ویژه قم در حوزه گردشگری زیارت، تصریح کرد: حق استان قم این است که در حوزه گردشگری و صنایع وابسته به آن گام‌های اساسی برداشته شود؛ در این مسیر صنایع‌دستی به‌عنوان یک مکمل مهم می‌تواند به توسعه همه‌جانبه این صنعت کمک کند.



استاندار قم به ظرفیت‌های ویژه استان در هنر انگشترسازی اشاره کرد و گفت: آمارهای رسمی در حوزه تولید انگشتر تنها بخشی از توانمندی واقعی قم را نشان می‌دهد، چراکه بسیاری از هنرمندان به‌صورت مستقل در این عرصه فعال هستند و این موضوع گویای ظرفیت بالای اقتصادی این رشته است.



بهنام‌جو توسعه صنایع‌دستی را فرصتی برای اشتغال‌زایی گسترده دانست و افزود: باید از فضاهای مختلف آموزشی از جمله مراکز فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌ها برای توسعه این هنرها بهره گرفت؛ همچنین مدیریت استان از تبدیل فضاهای بلااستفاده به مراکز تولید و عرضه صنایع‌دستی حمایت می‌کند و آمادگی دارد در صورت فراهم بودن شرایط، فضاهای بیشتری را در اختیار فعالان این حوزه قرار دهد.



وی بر ضرورت تقویت نمایشگاه‌ها و مراکز عرضه محصولات هنری تأکید کرد و گفت: قم سالانه پذیرای میلیون‌ها زائر است و ایجاد مراکز دیدنی و عرضه صنایع‌دستی نظیر انگشترسازی، منبت‌کاری و فرش دستباف، می‌تواند انگیزه زائران برای اقامت طولانی‌تر در استان را افزایش داده و به رونق اقتصادی منطقه کمک کند.



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت مصرف انرژی اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به ضرورت پایدار ماندن فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در استان، از همه شهروندان و فعالان اقتصادی درخواست می‌شود نسبت به مدیریت مصرف برق و صرفه‌جویی در انرژی حساسیت لازم را داشته باشند.