ملی پوشان کاراته ایران عازم مسابقات قهرمانی آسیا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یست‌ودومین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا از ۲۸ تا ۳۱ خردادماه در شهر بالی اندونزی برگزار می‌شود و تیم ملی کشورمان در بخش‌های کاتا و کومیته مردان و زنان در این مسابقات به میدان خواهد رفت. سعید نصرالهی، نایب رئیس فدراسیون سرپرستی کاروان اعزامی ایران نیز بر عهده دارد.

در بخش کومیته مردان، بهنام دهقان‌زاده، هادی کیانی، سیدامیر حسنی، علی‌اصغر آسیابری، مرتضی نعمتی، محمود نعمتی، بهمن عسگری، صالح اباذری، مهدی عاشوری، مهدی شهگل و اسماعیل معتمدی حضور دارند.

هدایت این تیم بر عهده سیدشهرام هروی به عنوان مدیر فنی، سجاد گنج‌زاده سرمربی، ابراهیم حسن‌بیگی مربی و نعیما خواجوی مربی بدنساز است.

در کومیته بانوان نیز سارا بهمنیار، معصومه محسنیان، مهرنگار احمدی، مبینا حیدری، لیلا برجعلی، فاطمه‌زهرا سعیدآبادی و حنانه صالحی حضور دارند و هدایت این تیم را پگاه زنگنه بعنوان سرمربی و زهرا صمدی بعنوان مربی برعهده دارند.

آتوسا گلشادنژاد قهرمان رقابتهای جهانی تیم فوق را همراهی می کند.

در بخش کاتا بانوان، فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب‌السادات حسینی و در بخش کاتا مردان، علی زند، مهدی شاهین، متین فریمند، مبین جباری و سهند اسلامی برای کشورمان به رقابت خواهند پرداخت. احد شاهین نیز هدایت تیم کاتا را بر عهده دارد.

همچنین یوسف گرشاسبی، حسن خرقانی، ابوالقاسم پایدار، لیلا جعفری، فرشته محمودآبادی و کورش گنجی‌مقدم به عنوان داوران اعزامی ایران در این دوره از مسابقات حضور خواهند داشت.