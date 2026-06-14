به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه الزهرا (س) اعلام کرد: فرآیند مصاحبه علمی متقاضیان مقطع دکتری برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ از روز شنبه، ۲۳ خردادماه، در این دانشگاه آغاز شده است.
این مرحله از آزمون که جهت ارزیابی تخصصی داوطلبان برگزار میشود، با حضور متقاضیان در ۹ دانشکده و در ۲۹ رشته آموزشی مختلف پیگیری میشود. فرآیند مذکور به صورت حضوری برنامهریزی شده و طبق تقویم اعلامی، تا روز دوشنبه، ۲۵ خردادماه ادامه خواهد داشت.
بر اساس ضوابط آموزشی، پذیرش نهایی داوطلبان بر مبنای ترکیبی از امتیازات کسبشده در مصاحبههای تخصصی گروههای آموزشی و همچنین بررسی دقیق سوابق علمی و پژوهشی آنان صورت میپذیرد. شایان ذکر است که نتایج نهایی این مرحله پس از جمعبندی، توسط سازمان سنجش آموزش کشور اطلاعرسانی خواهد شد.
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا (س) همچنین اعلام کرد: همزمان با مصاحبه داوطلبان آزمون سراسری، فرآیند ارزیابی متقاضیان پذیرش از طریق طرح «استعدادهای درخشان» نیز طبق برنامهریزیهای انجامشده در حال برگزاری است.
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