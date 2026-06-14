به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک،بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای سومین برنامه فرهنگی مشترک با حضور جمعی از دانش‌آموزان دبستان دخترانه الزهرا (س) روستای قشلاق امرآباد خبر داد و اظهار داشت: در این برنامه دانش‌آموزان از جاذبه تاریخی و مذهبی امامزاده عبدالله بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازدید، کارگاه آموزشی ورامین‌شناسی برگزار شد و دانش‌آموزان با جاذبه‌های گردشگری شهرستان ورامین و همچنین قوانین بازدید از بناها و موزه‌ها آشنا شدند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ورامین ادامه داد: دانش‌آموزان به همراه مدیر و معلمان خود ضمن زیارت، از بخش‌های مختلف این امامزاده نیز بازدید کردند.

تاجیک تصریح کرد: در این برنامه توضیحات کارشناسی توسط کارشناسان ورامین‌شناسی درباره تاریخچه بنا، دوره تاریخی، سال ساخت، نقشه معماری، هنرهای ایرانی و اسلامی، مصالح به‌کار رفته و فرآیند مرمت ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان با بخش‌هایی از تاریخ و تمدن کهن دشت ورامین آشنا شدند و اطلاعات لازم درباره ارزش‌های تاریخی این بنا را دریافت کردند.

تاجیک در پایان از برگزاری مسابقه ورامین‌شناسی در حاشیه این برنامه خبر داد و گفت: به دانش‌آموزان برتر، المان برج مقبره تاریخی علاءالدوله شهر ورامین اهدا شد.