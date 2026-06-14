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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

شناسایی ۲۹ واحد صنفی متخلف در سپیدار بویراحمد

شناسایی ۲۹ واحد صنفی متخلف در سپیدار بویراحمد

یاسوج- رئیس اتاق اصناف یاسوج از شناسایی ۲۹ واحد صنفی متخلف در جریان گشت مشترک بازرسی و نظارت در شهرستان سپیدار خبر داد.

مهرداد الهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گشت مشترک بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان با همکاری بسیج اصناف در پی دریافت گزارش‌های مردمی از واحدهای صنفی شهرستان سپیدار انجام شد.

وی افزود: در این طرح نظارتی، ۴۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت که از این تعداد، ۲۹ واحد صنفی دارای تخلفات مختلف شناسایی شدند.

رئیس اتاق اصناف یاسوج با اشاره به مهم‌ترین تخلفات کشف‌شده تصریح کرد: عدم درج قیمت کالاها، گران‌فروشی، تمدید نکردن دفترچه عضویت، نداشتن پروانه کسب، تداخل صنفی و رعایت نکردن ضوابط بهداشتی از جمله تخلفات ثبت‌شده در این بازرسی‌ها بود.

وی ادامه داد: برای واحدهای متخلف برگ اخطار و جریمه تنظیم و پرونده آنها جهت رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی استان تحویل داده شد.

الهی تأکید کرد: اجرای گشت‌های مشترک بازرسی با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای نظم بازار و برخورد با تخلفات صنفی به‌صورت مستمر ادامه دارد.

کد مطلب 6860021

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