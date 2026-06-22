به گزارش خبرنگار مهر، عاصف حمدالهی، مدیرکل نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی صدور نامه ای به مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران اعلام کرد: برخی برداشتها درباره محدودیت در اجرای مهریههای عندالاستطاعه و جلوگیری از اقدامات قانونی زوجه فاقد مبنای حقوقی است.
در این نامه تأکید شده است که در اجرای اسناد رسمی مربوط به مهریه، اصل بر امکان پیگیری حقوقی زوجه است و هیچگونه ممنوعیت کلی برای مطالبه مهریه یا اقدامات اجرایی مرتبط با آن وجود ندارد.
همچنین ادعاهای مطرحشده درباره توقف یا محدودسازی دسترسی زوجه به حقوق قانونی خود، از سوی این سازمان رد شده است.
این مقام مسئول با اشاره به چارچوبهای قانونی موجود تصریح کرد که اجرای مهریه مطابق ضوابط قانونی انجام میشود و در موارد مقرر، امکان اعمال اقدامات اجرایی مانند جلب یا ممنوعالخروجی زوج در چارچوب قانون همچنان برقرار است.
در پایان تأکید شده است که تفسیرهای منتشرشده در فضای مجازی درباره سلب یا محدودسازی حقوق زوجه در مهریه عندالاستطاعه، فاقد اعتبار حقوقی بوده و با مقررات جاری انطباق ندارد.تنها راه جلوگیری از ممنوعالخروجی و حبس زوج در مهریه عندالاستطاعه، ارائه حکم اعسار از سوی زوج است.
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