به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین گرکانی، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی امروز (یکشنبه، ۲۴ خرداد) در نشست خبری افتتاح نخستین مرکز رسانه حوزه بحران، با اشاره به رونمایی از «رسانه آماد» اظهار کرد: این برنامه صرفاً یک رونمایی و افتتاح نیست، بلکه آغاز مسیری جدید برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای در جهت افزایش اثربخشی دانش، توسعه گفتگو با مردم و ایجاد پیوند میان دانشگاه، دانش تخصصی و جامعه است.

وی افزود: رسانه آماد به‌عنوان یک ابزار راهبردی، قرار است نقش مؤثری در انتقال دانش و یافته‌های علمی به مردم و مسئولان ایفا کند و زمینه استفاده عملی از دستاوردهای پژوهشی را در حوزه مدیریت بحران و سوانح طبیعی فراهم سازد.

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی با طرح این پرسش که اگر بهترین پژوهش‌ها، ارزشمندترین داده‌ها و دقیق‌ترین تحلیل‌ها تولید شود اما در اختیار مردم و تصمیم‌گیران قرار نگیرد، آیا می‌توان به مأموریت‌های سازمانی دست یافت، گفت: بدون تردید پاسخ این پرسش منفی است؛ چرا که تولید دانش به‌تنهایی کافی نیست و انتقال مؤثر آن به جامعه و مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: در جهان امروز، توسعه بر پایه دانش تعریف می‌شود و اگر دانش را شرط لازم برای توسعه بدانیم، شرط کافی آن انتقال صحیح نتایج و دستاوردهای علمی به مردم و مسئولان است. دانش باید دیده شود، فهمیده شود، مورد اعتماد قرار گیرد و در مسیر عمل و تصمیم‌گیری قرار بگیرد تا بتواند به توسعه و پیشرفت منجر شود.

گرکانی اظهار کرد: این مؤسسه که فعالیت خود را از سال‌های گذشته آغاز کرده و از جمله قدیمی‌ترین مراکز پژوهشی کشور به شمار می‌رود، مأموریت اصلی خود را ارتقای دانش تخصصی در حوزه سوانح طبیعی و کمک به کاهش خسارات ناشی از حوادث و بحران‌ها تعریف کرده است.

وی ادامه داد: پژوهشکده سوانح طبیعی همواره تلاش کرده است با تولید دانش تخصصی، انجام پژوهش‌های کاربردی و ارائه راهکارهای علمی، نقش مؤثری در مدیریت بحران، کاهش آسیب‌پذیری و ارتقای تاب‌آوری کشور در برابر سوانح و حوادث ایفا کند و راه‌اندازی نخستین مرکز رسانه حوزه بحران نیز در همین راستا دنبال می‌شود.

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی با تأکید بر ضرورت افزایش اثربخشی اجتماعی مراکز علمی و پژوهشی گفت: اعضای هیئت امنا و مجموعه پژوهشکده بر این باورند که صرف چاپ مقاله، کتاب و تولید انبوه محتواهای علمی نمی‌تواند به حل مسائل کشور منجر شود؛ با وجود حجم گسترده مقالات و تولیدات علمی در کشور، هنوز به بسیاری از شاخص‌های توسعه مورد انتظار دست نیافته‌ایم و این موضوع نشان می‌دهد که میان دانش تولیدشده و بهره‌برداری از آن در جامعه فاصله وجود دارد.

گرکانی ادامه داد: بر این اساس معتقدیم باید پلی مستحکم میان دانش، مردم و مسئولان ایجاد شود تا یافته‌ها و نتایج علمی در اختیار همه ذی‌نفعان قرار گیرد و امکان بهره‌گیری از آنها در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه کشور فراهم شود؛ رسانه آماد صرفاً یک ابزار اطلاع‌رسانی نیست، بلکه سازوکاری برای ارتباط مؤثر با مردم، بستری برای گفتگو، آموزش، اقناع و جریان‌سازی در حوزه حوادث و سوانح طبیعی به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: مأموریت این رسانه کمک به شکل‌گیری روایت‌های صادقانه، معتبر و علمی در حوزه سوانح است تا اطلاعات تخصصی به شکلی قابل فهم و قابل استفاده در اختیار جامعه قرار گیرد. امروزه اعتبار بسیاری از مؤسسات پژوهشی در سطح جهان صرفاً بر اساس تولید علم سنجیده نمی‌شود، بلکه میزان اثرگذاری اجتماعی، حضور در میان مردم، نفوذ در افکار عمومی و توانایی تعامل با جامعه از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی این مراکز به شمار می‌رود.

این مقام مسئول تصریح کرد: امیدواریم مسیری که در پژوهشکده سوانح طبیعی آغاز شده و رسانه‌ای که امروز از آن رونمایی می‌شود، سرآغازی برای تحقق این هدف باشد و بتواند نقش مؤثرتری در افزایش اثرگذاری اجتماعی دانش و پژوهش ایفا کند. حجم گسترده اطلاعات و محتوای تولیدشده در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی از جمله مؤسسه سوانح طبیعی، نیازمند ترجمه و بازآفرینی برای مخاطبان مختلف است؛ البته نه صرفاً ترجمه زبانی، بلکه ترجمه ارتباطی از جنس رسانه.

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی ادامه داد: رسانه باید بتواند متناسب با نیاز هر گروه از مخاطبان، محتواهای تخصصی را بازتولید کند؛ به‌گونه‌ای که برای عموم مردم بسته‌های آموزشی و قابل فهم، برای مسئولان بسته‌های سیاست‌گذاری و مدیریتی و برای دانشگاهیان اطلاعات دقیق، تخصصی و به‌روز فراهم شود.

گرکانی در پایان خاطرنشان کرد: رسانه آماد با همین رویکرد و هدف‌گذاری شکل گرفته است تا حلقه اتصال میان دانش، رسانه، مردم و مدیران کشور باشد و زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از یافته‌های علمی در مدیریت بحران و کاهش خسارات ناشی از حوادث را فراهم کند.