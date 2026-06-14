به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امروز (یکشنبه) در نشست خبری افتتاح نخستین مرکز رسانه حوزه بحران، با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح در شرایط بحرانی، اظهار کرد: انعکاس اطلاعات درست و ارائه آموزش‌های مناسب به عموم مردم یک ضرورت جدی است، به‌ویژه زمانی که سانحه‌ای رخ می‌دهد و جامعه با عطش فراوانی برای دریافت اطلاعات صحیح مواجه می‌شود.

وی افزود: اگر اطلاعات درست و به‌موقع در دسترس عموم قرار نگیرد، زمینه برای انتشار اخبار نادرست و اطلاعات گمراه‌کننده در فضای مجازی فراهم خواهد شد. از این رو، راه‌اندازی رسانه تخصصی آماد در حوزه مدیریت بحران توسط پژوهشکده سوانح طبیعی اقدامی بسیار ارزشمند و رو به جلو محسوب می‌شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: در بنیاد مسکن نیز پیش از این به ضرورت تقویت این حوزه رسیده بودیم و معتقدیم باید توجه بیشتری به آن شود. بخش مهم دیگری از این موضوع به آموزش عمومی بازمی‌گردد؛ آموزش‌هایی که هم برای عموم جامعه و هم برای گروه‌های تخصصی و نخبگانی ضروری است.

وی تصریح کرد: آگاهی‌بخشی و آموزش صحیح درباره نحوه مواجهه با سوانح طبیعی و همچنین بحران‌هایی مانند جنگ، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. کشور ما با انواع مختلفی از سوانح روبه‌رو است و به همین دلیل ارتقای سطح آمادگی عمومی باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

خواجه‌دلویی با اشاره به ضرورت توسعه آموزش‌های تخصصی در حوزه مدیریت بحران گفت: حتی در سطح نخبگان نیز نیاز به آموزش‌های ویژه و هدفمند وجود دارد و امیدواریم پژوهشکده سوانح طبیعی بتواند این مسیر را روزبه‌روز گسترده‌تر و مؤثرتر دنبال کند.

وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌ها، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم است. اطلاع‌رسانی حق مردم است و ما موظف هستیم این حق را به‌درستی ادا کنیم. هر اقدامی که در حوزه مدیریت بحران انجام می‌شود، باید با اطلاع‌رسانی همراه باشد تا جامعه در جریان امور قرار گیرد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: این فرآیند یک ارتباط دوسویه است؛ از یک سو دستگاه‌ها باید اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند و از سوی دیگر، بازخورد افکار عمومی را دریافت کنند تا بتوانند مسیرها، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را اصلاح و تکمیل کنند.

این مقام مسئول یادآور شد: انتظار می‌رود رسانه آماد بتواند این نقش مهم را ایفا کند و پلی میان نهادهای مسئول و افکار عمومی باشد. دریافت بازخوردهای مردمی و انتقال آن به مجموعه‌های تصمیم‌گیر می‌تواند به بهبود عملکرد دستگاه‌ها در حوزه مدیریت بحران کمک کند.

خواجه‌دلویی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های اطلاع‌رسانی مؤثر گفت: نخستین ویژگی، صداقت است. اطلاعاتی که در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد باید مبتنی بر واقعیت و صداقت باشد، زیرا تنها در این صورت است که اعتماد عمومی شکل می‌گیرد و مردم به اطلاعات ارائه‌شده اتکا می‌کنند.

وی ادامه داد: سرعت در اطلاع‌رسانی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. اطلاعات باید در زمان مناسب و بدون تأخیر به مخاطبان منتقل شود تا از شکل‌گیری شایعات و انتشار اخبار نادرست جلوگیری شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: کیفیت انتقال پیام نیز از دیگر مؤلفه‌های مهم اطلاع‌رسانی است. اطلاعات باید متناسب با نوع مخاطب و با زبانی قابل فهم ارائه شود تا اثرگذاری لازم را داشته باشد. این موضوع هم یک کار تخصصی است و هم نیازمند بهره‌گیری از هنر ارتباطات و رسانه است.