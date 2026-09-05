به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین فریبا صبح شنبه اظهار کرد: همزمان با برگزاری جشنواره گردشگری همدان مسابقات نقاشی و اجرای موسیقی کودک با هدف ایجاد فضایی پرنشاط برای خانوادهها و تعامل بیشتر نسل آینده با میراثفرهنگی برگزار شد.
وی افزود: در این رویداد کودکان شرکتکننده با بهرهگیری از خلاقیت خود آثار هنری با محوریت جاذبههای گردشگری، طبیعت، مشاهیر و میراثفرهنگی همدان را خلق کردند که با استقبال پرشور خانوادهها همراه بود.
مسئول امور موزهها و بناهای تاریخی استان همدان هدف از اجرای این برنامهها را ارتقای هویت تاریخی و تقویت خلاقیت هنری کودکان دانست و تصریح کرد: این رویداد بخشی از برنامههای جامع جشنواره گردشگری شهریورماه همدان است که با هدف معرفی ظرفیتهای تاریخی استان و ایجاد تجربهای متفاوت برای شهروندان و گردشگران برنامهریزی شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: محوطه آرامگاه بوعلیسینا در مدت برگزاری جشنواره میزبان برنامههای متنوع فرهنگی و هنری است که پیوند میان هنر، فرهنگ و گردشگری را به عنوان فرصتی ارزشمند برای معرفی جایگاه تاریخی همدان تقویت میکند.
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