به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین فریبا صبح شنبه اظهار کرد: همزمان با برگزاری جشنواره گردشگری همدان مسابقات نقاشی و اجرای موسیقی کودک با هدف ایجاد فضایی پرنشاط برای خانواده‌ها و تعامل بیشتر نسل آینده با میراث‌فرهنگی برگزار شد.

وی افزود: در این رویداد کودکان شرکت‌کننده با بهره‌گیری از خلاقیت خود آثار هنری با محوریت جاذبه‌های گردشگری، طبیعت، مشاهیر و میراث‌فرهنگی همدان را خلق کردند که با استقبال پرشور خانواده‌ها همراه بود.

مسئول امور موزه‌ها و بناهای تاریخی استان همدان هدف از اجرای این برنامه‌ها را ارتقای هویت تاریخی و تقویت خلاقیت هنری کودکان دانست و تصریح کرد: این رویداد بخشی از برنامه‌های جامع جشنواره گردشگری شهریورماه همدان است که با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی استان و ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای شهروندان و گردشگران برنامه‌ریزی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محوطه آرامگاه بوعلی‌سینا در مدت برگزاری جشنواره میزبان برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری است که پیوند میان هنر، فرهنگ و گردشگری را به عنوان فرصتی ارزشمند برای معرفی جایگاه تاریخی همدان تقویت می‌کند.