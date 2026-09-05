اصلاح شبکه توزیع آب روستای «بوجین» اسدآباد؛ انشعاب غیرمجاز شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خزاعی اظهار کرد: با هدف کاهش هدررفت آب، رفع شکستگی‌های مکرر و افزایش پایداری شبکه ۷۰ متر از شبکه توزیع آب روستای بوجین که دچار فرسودگی شدید بود به دست اکیپ‌های عملیاتی اصلاح و نوسازی شد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه افزود: فرسودگی این بخش از شبکه علاوه بر افت کیفیت و فشار آب شرب موجب بروز حوادث متعدد و نارضایتی اهالی شده بود که با اقدامات انجام شده وضعیت پایداری آب در این منطقه بهبود یافت.

مدیر امور آب و فاضلاب اسدآباد در ادامه از شناسایی یک فقره انشعاب غیرمجاز در جریان عملیات حفاری خبر داد و تصریح کرد: در حین اجرای پروژه و پس از بررسی‌های فنی کارشناسان پلیس آب یک انشعاب غیرمجاز شناسایی شد که پرونده آن برای طی مراحل قانونی و برخورد مقتضی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع گردید.

خزاعی در پایان تاکید کرد: نوسازی زیرساخت‌های فرسوده و برخورد قاطع با انشعابات غیرمجاز ۲ اولویت اصلی آبفا برای مدیریت منابع جلوگیری از تضییع حقوق مشترکین و توزیع عادلانه آب شرب است که با جدیت دنبال می‌شود.