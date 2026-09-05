دفن مستقیم پسماند تهران به کمتر از ۵ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محسن قضاتلو در این نشست با اشاره به اهمیت دوراندیشی مدیریت شهری تهران در تأمین و نوسازی ناوگان سازمان مدیریت پسماند اظهار کرد: اهمیت وجود سازمان مدیریت پسماند و دوراندیشی شهردار تهران و معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری در موضوع خرید ماشین‌آلات، در جریان جنگ به‌خوبی خود را نشان داد.

وی افزود: ماشین‌آلاتی که در شهریورماه سال گذشته در بوستان ولایت و همچنین در بهمن‌ماه در محل سازمان مدیریت پسماند رونمایی و وارد چرخه خدمت شدند، در جریان جنگ توانستند به کمک شهر تهران بیایند و ما نیز این توفیق را داشتیم که به عنوان خادمان شهر، در این شرایط نقش خود را ایفا کنیم.

انجام ۶۵۲ ماموریت در جنگ رمضان

قضاتلو ادامه داد: در جریان جنگ، همکاران ما در حوزه خدمات شهری و ناوگان خودرویی سازمان، در کنار آتش‌نشانی و مناطق مختلف شهرداری به عنوان پشتیبان و نیروی کمکی فعالیت کردند. در آن مقطع، نزدیک به یک‌هزار و ۸۰۰ اعزام انواع ماشین‌آلات و ۶۵۲ مأموریت انجام شد و حدود سه‌هزار نفرروز از نیروهای سازمان نیز درگیر این مأموریت‌ها بودند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه فعالیت‌های این مجموعه پس از پایان جنگ نیز ادامه داشته است، گفت: این اعداد بعد از جنگ نیز افزایش پیدا کرده و مأموریت‌های سازمان همچنان ادامه دارد اما در ایام جنگ ۴۰ روزه، ماشین‌آلات جدید کمک بسیار بزرگی به مدیریت شهری کردند.

وی با اشاره به مأموریت‌های سازمان در محل‌های آسیب‌دیده و نقاط اصابت اظهار کرد: در محل‌هایی که اصابت صورت می‌گرفت، وظیفه داشتیم برای خارج کردن پیکر جان‌باختگان یا افرادی که احتمال زنده ماندن آنها وجود داشت، اقدام کنیم. همچنین یکی از مأموریت‌های مهم ما بازگشایی معابر بود چراکه تأکید داشتیم مسیرها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، حداکثر ظرف یک ساعت، بازگشایی شوند.

قضاتلو افزود: برای این منظور، تیم‌های عملیاتی و جهادی سازمان را آماده کردیم و چند تیم در نقاط مختلف مستقر شدند. در مناطقی مانند منطقه ۷ و منطقه ۴ نیز تیم‌های جداگانه‌ای مستقر کردیم تا نیروهای سازمان بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مدیریت عملیات را بر عهده بگیرند.

ادامه فعالیت خطوط پردازش پسماند در دوران جنگ

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران یکی دیگر از اقدامات مهم این سازمان را تداوم فعالیت خطوط پردازش پسماند در دوران جنگ عنوان کرد و گفت: یکی از اتفاقات مهمی که در همان ایام جنگ رقم خورد و همچنان ادامه دارد، موضوع فعالیت خطوط پردازش پسماند است.

وی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز خطوط پردازش فعالیت خود را متوقف نکردند و همکاران ما در مجموعه پردازش، با مدیریت و همراهی آقای دکتر حیدریان، تلاش کردند این روند ادامه پیدا کند.

قضاتلو با اشاره به کاهش چشمگیر دفن مستقیم پسماند در تهران گفت: در اسفندماه سال گذشته، میزان دفن مستقیم پسماند به حدود ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده بود و امروز این میزان به کمتر از ۱۰ درصد و حتی بر اساس آمارهای اخیر به کمتر از ۵ درصد رسیده است.

وی این میزان کاهش را یک رکورد تاریخی و بی‌سابقه در مدیریت پسماند شهر تهران دانست و افزود: امروز تقریباً تمام پسماند شهر تهران وارد فرآیند پردازش می‌شود، تفکیک و جداسازی صورت می‌گیرد و پسماند تا حد امکان بی‌خطر می‌شود. در ادامه نیز موضوع دفن ریجکتی و استفاده از ظرفیت‌های کمپوست و سایر فرآیندهای پردازشی در دستور کار قرار دارد.

همزمانی مدیریت مسائل عمومی شهر، نظافت و آواربرداری

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به همزمانی برخی مأموریت‌های خدمات شهری با شرایط جنگی اظهار کرد: نیروهای ما به صورت همزمان در حوزه آواربرداری ناشی از جنگ، نظافت عمومی شهر و جمع‌آوری پسماند فعالیت می‌کردند.

قضاتلو همچنین از انجام مأموریت‌های تخصصی برای جابه‌جایی تجهیزات و مواد منفجره خبر داد و گفت: در این ایام، ماشین‌آلات و تجهیزات سازمان در مأموریت‌های مهمی به کار گرفته شدند. در نقاطی که بمب‌های عمل‌نکرده وجود داشت، رانندگان و نیروهای سازمان برای جابه‌جایی این تجهیزات و همچنین استفاده از جرثقیل و سایر ادوات مورد نیاز حضور پیدا کردند و این یکی از مأموریت‌های مهم و حساس سازمان بود.

قضاتلو افزود: برآورد اولیه خسارت‌های واردشده به ماشین‌آلات و تجهیزات سازمان مدیریت پسماند در جریان این مأموریت‌ها، حدود ۴۰ میلیارد تومان است؛ با این حال، نیروهای سازمان با وجود این آسیب‌ها، مأموریت‌های خود را متوقف نکردند و در حوزه‌های مختلف از جمله آواربرداری، بازگشایی معابر، جابه‌جایی تجهیزات و پشتیبانی از سایر مجموعه‌های خدمات شهری به فعالیت ادامه دادند.

توسعه مخازن دفنی در ۸۰ نقطه تهران

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در ادامه از برنامه این سازمان برای توسعه مخازن دفنی خبر داد و گفت: موضوع توسعه مخازن دفنی را در دستور کار داریم و پیگیر هستیم این مخازن را در سطح شهر افزایش دهیم. در حال حاضر حدود ۸۰ نقطه در شهر تهران شناسایی شده و در نظر داریم با برگزاری مناقصه، اجرای این طرح را در محورهای منتخب آغاز کنیم.

وی با اشاره به اجرای طرح ۶۴ مخزن جدید اظهار کرد: در مرحله نخست ۶۴ مخزن جدید در نظر گرفته شده که شامل ۳۲ مخزن آبی و ۳۲ مخزن سبز خواهد بود.

قضاتلو درباره ویژگی این مخازن توضیح داد: این مخازن به صورت دایره‌ای طراحی شده‌اند و سازوکار ورود و خروج و تخلیه آنها متفاوت است. در زمان تخلیه، درِ مخزن با تجهیزات مخصوص باز می‌شود و فرآیند تخلیه صورت می‌گیرد.

وی افزود: این طرح پیش از این به صورت آزمایشی به مدت حدود ۴۰ روز در یکی از نقاط منطقه ۲ در خیابان بهبودی اجرا شد و با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، تصمیم داریم آن را توسعه دهیم. البته اجرای این مخازن هزینه‌هایی علاوه بر هزینه خود مخزن دارد؛ از جمله تجهیزات مربوط به در، لوله‌ها و قفل مخصوصی که مانع باز شدن مخزن در شرایط عادی می‌شود و تنها هنگام تخلیه و با دستگاه مخصوص باز خواهد شد.

تدوین برنامه راهبردی برای مجتمع آرادکوه و ایجاد یک اکوپارک

قضاتلو همچنین از تدوین برنامه راهبردی برای مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه خبر داد و گفت: در خصوص مجتمع آرادکوه نیز چند اتفاق خوب رقم خورده است. برنامه ای راهبردی برای این مجتمع در سازمان مدیریت پسماند تهیه شده است.

وی افزود: در این سند راهبردی، موضوعات مختلف مجتمع به صورت جامع دیده شده و تلاش کرده‌ایم مسیر مشخصی برای اجرای برنامه‌های آینده داشته باشیم. همچنین ایجاد یک اکوپارک نیز در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه قرار گرفته است.

استفاده از ظرفیت سازمان ملل برای مدیریت شیرابه و گاز

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به همکاری با سازمان ملل برای استفاده از مشاور بین‌المللی در حوزه تصفیه شیرابه اظهار کرد: با همکاری سازمان ملل متحد یک مشاور بین‌المللی برای طراحی و مشاوره اجرای نحوه تصفیه شیرابه انتخاب شده است.

وی ادامه داد: این مشاور صرفاً برای ارائه مطالعات نیست بلکه در حوزه مشاوره اجرای طرح نیز به ما کمک خواهد کرد و این موضوع برای نخستین‌بار در این سطح در حال انجام است. این اتفاق بسیار خوبی است و مشاور کار خود را آغاز کرده و امیدواریم طی چند ماه آینده اطلاعات و داده‌های اولیه را در اختیار سازمان قرار دهد.

قضاتلو همچنین با اشاره به استفاده از ظرفیت برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) برای مدیریت گاز متان در مجتمع آرادکوه گفت: در این حوزه نیز مناقصه‌ای را پیش‌بینی کرده‌ایم تا بتوانیم از ظرفیت UNDP استفاده کنیم. هدف این است که با اجرای این طرح، حداقل گاز تولیدشده در مجموعه سوزانده شود و به صورت گاز خام وارد محیط نشود. پیگیری این موضوع نیز در دستور کار سازمان قرار دارد.

کاهش پیام‌های مردمی در حوزه موش و سگ در سامانه ۱۳۷

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش پیام‌های مردمی در حوزه‌های مختلف خدماتی گفت: در حوزه‌های مختلف، از جمله کنترل جمعیت موش‌ها، ساماندهی سگ‌های بلاصاحب و پیام‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۳۷، کاهش قابل توجهی داشته‌ایم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل جمعیت موش‌ها اظهار کرد: در حوزه مقابله با موش‌ها، همکاری بسیار خوبی با دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده بهداشت داشته‌ایم و از ظرفیت آزمایشگاهی و علمی این مجموعه در زمینه سموم استفاده کرده‌ایم.

قضاتلو افزود: همچنین در حال تهیه یک لایه کامل GIS از وضعیت کلونی موش‌های شهر تهران هستیم. این اقدام از نظر مقیاس، اقدامی کم‌نظیر است و تلاش می‌کنیم با تهیه یک لایه اطلاعاتی جامع از وضعیت موش‌ها در مناطق مختلف، امکان مدیریت دقیق‌تر و هدفمندتر این موضوع را فراهم کنیم.

همکاری با محیط زیست برای ساماندهی سگ‌های بلاصاحب

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران همچنین با پرداختن به همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست برای ساماندهی سگ‌های بلاصاحب گفت: در این زمینه همکاری بسیار خوبی با سازمان حفاظت محیط زیست داشته‌ایم و هفته گذشته نیز جلسه‌ای برگزار شد.

وی ادامه داد: با استفاده از این اطلاعات می‌توانیم وضعیت جمعیت موش‌ها و پراکندگی آنها را به صورت دقیق بررسی کنیم و اقدامات کنترلی را هدفمندتر انجام دهیم. خوشبختانه پیام‌های مردمی در این حوزه روند کاهشی داشته و تلاش ما این است که ضمن ادامه این روند، از افزایش جمعیت موش‌ها در شهر جلوگیری کنیم.

وی افزود: هدف ما این است که با همکاری دستگاه‌های مسئول، مدیریت بهتری در زمینه جمع‌آوری، نگهداری و رهاسازی سگ‌ها داشته باشیم. امیدواریم پس از تکمیل فرآیند و تصویب موضوع در کارگروه استانی، گزارش اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده را به شهروندان ارائه کنیم.

قضاتلو با اشاره به کاهش پیام‌های مردمی در حوزه‌های مختلف خدمات شهری خاطرنشان کرد: مجموعاً نسبت به موضوعاتی که شهروندان پیگیری و از طریق سامانه‌های ارتباطی اعلام می‌کنند، کاهش خوبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌ایم؛ به‌گونه‌ای که در برخی حوزه‌ها میزان کاهش پیام‌ها حدود ۳۰، ۴۰ و حتی ۴۵ درصد بوده است.

وی تأکید کرد: این کاهش پیام‌ها حاصل مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌های اجرایی سازمان مدیریت پسماند و همکاری نیروهای این سازمان و مناطق شهرداری تهران است و تلاش می‌کنیم این روند را با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه ادامه دهیم.

قضاتلو در پاسخ به سوالات اصحاب رسانه درباره استفاده از فناوری GIS برای مدیریت جمعیت موش‌های شهر تهران اظهار کرد: هدف ما این است که کلونی‌های موش را به‌صورت دقیق شناسایی کنیم تا بتوانیم به شکل هدفمند با جمعیت موش‌ها مقابله کنیم و اقدامات مبارزه را هم از نظر علمی و هم از نظر عملیاتی هدفمندتر انجام دهیم.

وی افزود: با استفاده از این سامانه مشخص می‌شود که کلونی‌های موش در کدام نواحی و مناطق بیشتر هستند و فراوانی آنها در چه نقاطی بالاتر است. در نتیجه دیگر لازم نیست در همه نقاط یک محله به‌صورت یکسان طعمه‌گذاری انجام شود بلکه اقدامات در نقاطی متمرکز خواهد شد که بیشترین جمعیت موش، بیشترین فراوانی یا بیشترین پیام‌های مردمی را دارند.

قضاتلو ادامه داد: در حال حاضر یک نسخه اولیه از این اطلاعات و نقشه را آماده کرده‌ایم و همین هدفمند شدن اقدامات، توانسته است تا حدودی به کاهش پیام‌ها و مدیریت بهتر موضوع کمک کند.

تغییر سموم با استفاده از ظرفیت آزمایشگاهی دانشگاه تهران

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به موضوع مقاومت موش‌ها در برابر سموم گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم، نوع سمومی است که برای کنترل جمعیت موش‌ها استفاده می‌شود. موش‌ها پس از مدتی نسبت به برخی سموم سازگار و به اصطلاح آداپته می‌شوند و در نتیجه، سم دیگر اثرگذاری اولیه را ندارد یا حتی ممکن است موش‌ها آن را مصرف نکنند.

وی افزود: به همین دلیل از ظرفیت آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران استفاده می‌کنیم تا بتوانیم تغییرات لازم را در نوع و ترکیب سموم ایجاد کنیم و اثرگذاری مناسب و علمی آنها را حفظ کنیم.

قضاتلو تأکید کرد: هدف این است که با استفاده از داده‌های علمی و آزمایشگاهی، هم نوع سم و هم محل استفاده از آن به شکل هدفمند انتخاب شود تا ضمن افزایش اثربخشی، هزینه‌های عملیات نیز کاهش پیدا کند.

توسعه سرمایه‌گذاری در مجتمع بازیافت

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات اقتصادی این سازمان گفت: در حوزه شهرک پسماند و مجتمع بازیافت نیز برنامه‌های خوبی در حال انجام است و به‌زودی یک مجتمع بازیافت با حضور یک سرمایه‌گذار افتتاح خواهد شد.

وی افزود: برای حضور سرمایه‌گذاران دیگر نیز آمادگی داریم و تلاش می‌کنیم ظرفیت مجتمع بازیافت را برای ورود سرمایه‌گذاران جدید توسعه دهیم. هدف ما این است که موضوع اقتصاد چرخشی و ایجاد ارزش افزوده از محل بازیافت پسماند بیش از گذشته در این مجموعه مورد توجه قرار گیرد.

قضاتلو با بیان اینکه مدیریت پسماند تنها یک فعالیت خدماتی نیست، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم از ظرفیت پسماند به‌عنوان یک ماده اولیه اقتصادی استفاده کنیم و با توسعه فرآیندهای بازیافت، ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود.

تولید محصولات بتنی از پسماند و استفاده در معابر تهران

قضاتلو همچنین با اشاره به کارخانه و مجتمع تولید قطعات بتنی شهرداری تهران گفت: یکی از موضوعات مهم، استفاده از ظرفیت کارخانه قطعات بتنی شهرداری تهران و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان مدیریت پسماند در این زمینه است.

وی ادامه داد: با توجه به تأکید شهردار تهران، تلاش داریم محصولات بتنی تولیدشده در این مجموعه را در سطح شهر تهران مورد استفاده قرار دهیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به محصولات تولیدشده در این کارخانه گفت: در حال حاضر تولید فلاورباکس و نیوجرسی در دستور کار قرار گرفته و در مرحله بعد نیز تولید دیوارهای بتنی دنبال خواهد شد.

وی افزود: یکی از محصولات جدیدی که تولید کرده‌ایم، نیوجرسی‌های مجهز به فلاورباکس است به این معنا که در بخش میانی نیوجرسی، فضای مخصوص گل و گیاه در نظر گرفته شده است. نمونه‌های این محصول نیز در سازمان موجود است.

استفاده از ضایعات پسماند برای تولید محصولات شهری

قضاتلو با اشاره به ظرفیت‌های موجود در سازمان مدیریت پسماند گفت: سازمان در این زمینه از دو ظرفیت مهم استفاده می‌کند. نخست اینکه بخشی از مواد و ضایعات پس از فرآیند جداسازی در سازمان به جای اینکه مانند گذشته توسط پیمانکار فروخته شود، اکنون در چرخه تولید محصولات مورد نیاز شهر قرار می‌گیرد.

وی افزود: از این ظرفیت در تولید فلاورباکس و نیوجرسی استفاده می‌کنیم تا محصولی تولید شود که علاوه بر کارکرد عمرانی، از نظر بصری نیز به زیباسازی شهر کمک کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند اظهار کرد: نیوجرسی‌های جدید هم از نظر عملکردی مورد استفاده قرار می‌گیرند و هم با استفاده از فضای گل و گیاه، ظاهر خیابان‌ها را بهبود می‌بخشند. همچنین موضوع نورپردازی و ایجاد جلوه بصری مناسب نیز در طراحی این محصولات مورد توجه قرار گرفته است.

استفاده از ضایعات سنگ برای کاهش هزینه تولید

وی در ادامه به استفاده از ضایعات کارخانه‌های سنگ اشاره کرد و گفت: یکی از معضلاتی که در گذشته با آن مواجه بودیم، ضایعات کارخانه‌های سنگ بود. امروز با اقداماتی که انجام شده، میزان این ضایعات در اطراف شهر تهران کاهش پیدا کرده است.

قضاتلو افزود: بخش قابل توجهی از این واحدها در محدوده باقرشهر، حسن‌آباد و شمس‌آباد قرار دارند و تلاش کرده‌ایم از ظرفیت ضایعات سنگ آنها نیز استفاده کنیم.

وی ادامه داد: این ضایعات وارد مجموعه می‌شوند و با استفاده از سنگ‌شکن، مجدداً در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند. این اقدام علاوه بر کمک به مدیریت پسماند، باعث کاهش هزینه تمام‌شده محصولات نیز خواهد شد.

تغییر چهره محور آزادی با نیوجرسی‌های جدید

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: نیوجرسی‌های جدیدی که تولید کرده‌ایم در بخش میانی آنها فضای مخصوص گل و گیاه یا فلاورباکس تعبیه شده است و قرار است از این ظرفیت در معابر شهر تهران استفاده شود.

قضاتلو با اشاره به اجرای این طرح در محور آزادی اظهار کرد: به‌زودی در محور میدان آزادی تا تهرانپارس، این نیوجرسی‌های مجهز به فلاورباکس و گلجای مستقر خواهند شد و امیدواریم فضای مناسبی از نظر منظر شهری در این محور ایجاد شود.

وی افزود: این محصول جدید جایگزین میله‌های جداکننده قبلی خواهد شد که در گذشته در این مسیر مورد استفاده قرار می‌گرفتند. میله‌های قبلی جمع‌آوری شده‌اند و قرار است این ظرفیت جدید جایگزین آنها شود.

قضاتلو با بیان اینکه محصول جدید علاوه بر کارکرد ترافیکی و جداسازی مسیر، جنبه زیباسازی نیز دارد، گفت: این نیوجرسی‌ها قابلیت اتصال به یکدیگر را دارند و با قرار گرفتن گل و گیاه در بخش میانی، علاوه بر ایجاد جداسازی مناسب، به زیبایی منظر خیابان نیز کمک می‌کنند. همچنین موضوع نورپردازی در طراحی آنها مورد توجه قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: تلاش ما این است که از ظرفیت‌های سازمان مدیریت پسماند فقط برای امور خدماتی استفاده نکنیم بلکه بتوانیم با تبدیل مواد و ضایعات قابل استفاده به محصولات جدید، هم به اقتصاد چرخشی کمک کنیم و هم محصولاتی تولید کنیم که در زیباسازی و ارتقای کیفیت بصری شهر تهران مورد استفاده قرار گیرند.

ورود خط دوم تولید به مدار

قضاتلو در پاسخ به پرسشی درباره روند تولید نیز گفت: تست‌های مربوط به خط تولید در حال انجام است و فرآیندهای آزمایشی و تست نیز در حال اجراست.

وی افزود: امیدواریم به‌زودی خط دوم با ظرفیت ۱۰۰ تن وارد مدار شود و تولید آن آغاز شود.

آخرین وضعیت پسماندهای ساختمانی ناشی از جنگ

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پسماندهای ساختمانی و نخاله‌های ناشی از جنگ نیز اظهار کرد: در مناطقی که درگیر این موضوع بودند، خود منطقه محل مشخصی را برای دپوی نخاله‌ها تعیین می‌کرد و پسماندهای ساختمانی در آن نقاط تخلیه می‌شد.

قضاتلو ادامه داد: در حال حاضر منتظریم مناطق اقدامات و عملیات خود را تکمیل کنند و پس از آن، جابه‌جایی و انتقال این پسماندها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

آماده‌سازی فازهای جدید کارخانه آبعلی

وی همچنین درباره کارخانه‌های بازیافت پسماندهای ساختمانی در آبعلی گفت: برای این مجموعه، فازهای بعدی نیز در نظر گرفته شده است. فاز پنجم آماده است و تنها موضوع برق و آب باقی مانده که همین مسئله به‌ویژه به دلیل نیاز به افزایش ظرفیت برق، موجب تأخیر در بهره‌برداری شده است.

قضاتلو افزود: موضوع افزایش ظرفیت برق در حال پیگیری است و به دلیل شرایط و اتفاقات ناشی از جنگ، بخشی از برنامه‌ها با تأخیر مواجه شد اما تلاش می‌کنیم این موضوع هرچه سریع‌تر برطرف شود.

وی اظهار کرد: امیدواریم کارخانه پنجم نیز وارد مدار شود و ظرفیت استحصال ماسه از نخاله‌های ساختمانی افزایش پیدا کند.

قضاتلو در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در مورد احتمال تشدید تنش‌های منطقه‌ای و احتمال ایجاد اختلال در روند فعالیت مجتمع آرادکوه اظهار کرد: کشور ما نسبت به گذشته تفاوت کرده و ما تجربه بسیار خوبی از جنگ ۱۲ روزه به دست آوردیم و در این مدت نیز تجربیات مختلفی کسب کرده‌ایم. برای شرایط مختلف، سناریوهای لازم را در نظر گرفته‌ایم و آمادگی لازم در سازمان وجود دارد. اگر به هر دلیلی خط پردازش پسماند متوقف شود، فرآیند دفن پسماند انجام خواهد شد و اگر در حوزه حمل‌ونقل نیز اختلالی ایجاد شود، باید متناسب با شرایط، راهکار دیگری را فعال کنیم.

قضاتلو ادامه داد: اتفاقات و تجربیاتی که در این مدت به دست آمده، باعث شده است همکاران ما نسبت به گذشته متفاوت‌تر و آماده‌تر عمل کنند و امروز آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط احتمالی را داریم.

حمل ۳۰ درصد از پسماند تهران با ناوگان سازمان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به افزایش ظرفیت عملیاتی ناوگان این سازمان گفت: امروز حدود ۳۰ درصد از بار پسماند شهر تهران را خود سازمان مدیریت پسماند حمل می‌کند؛ در حالی که پیش از این چنین ظرفیتی در اختیار سازمان نبود.

وی این موضوع را یکی از رکوردهای جدید سازمان دانست و افزود: با خرید ماشین‌آلات و توسعه ناوگان، تلاش کردیم ظرفیت حمل مستقیم سازمان را افزایش دهیم تا بتوانیم در شرایط عادی و همچنین شرایط بحرانی، کمک بیشتری به پدافند و مدیریت شهر تهران داشته باشیم.

اعزام یک‌هزار و ۲۰۰ خادم و ۷۷ دستگاه خودرو به مراسم اربعین

قضاتلو در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان مدیریت پسماند در مراسم اربعین اظهار کرد: امسال یک‌هزار و ۲۰۰ خادم از سوی سازمان اعزام شدند و ۷۷ دستگاه ماشین‌آلات و خودرو نیز برای خدمت‌رسانی به مرزها و شهرهای کشور عراق اعزام شد.

وی افزود: حجم عملیات امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشت و نیروهای سازمان در این مأموریت نیز تلاش کردند خدمات مورد نیاز را ارائه دهند.

افزایش ارزش پسماند خشک و تشدید زباله‌گردی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت پسماند خشک، زباله‌گردی و آنچه از آن به عنوان «مافیای زباله» یاد می‌شود، گفت: پس از جنگ و به‌دلیل اتفاقاتی که برای صنایع پتروشیمی رخ داد و همچنین افزایش نرخ ارز، ارزش پسماندهای خشک نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: سال گذشته تا حدود زیادی توانستیم این موضوع را مدیریت کنیم و کاهش محسوسی در این زمینه داشتیم اما افزایش قیمت مواد و تأثیر مستقیم نرخ ارز بر ارزش پسماند خشک، شرایط را تغییر داده است.

قضاتلو با اشاره به برنامه سازمان برای مدیریت این موضوع اظهار کرد: یکی از راهکارهای ما استفاده از مخازن زیرزمینی پسماند است. البته این مخازن به تنهایی پاسخگوی همه مسائل نیستند اما توسعه و اصلاح زیرساخت‌های جمع‌آوری می‌تواند در مدیریت این موضوع مؤثر باشد.

وی افزود: در کنار این اقدامات، طرح‌های روزانه و هفتگی نیز برای ساماندهی وضعیت موجود داریم و پیگیری اجرای این طرح‌ها در حال انجام است.

۸ هزار تن پسماند ورودی روزانه تهران

قضاتلو با اشاره به میزان تولید پسماند در پایتخت گفت: میزان ورود پسماند شهر تهران که در سال‌های گذشته حدود ۵ هزار و ۵۰۰ تن در روز بود، اکنون به حدود ۸ هزار تن رسیده است.

وی افزود: بخشی از پسماند خشک از طریق خطوط پردازش، نوماند و غرفه‌ها تفکیک و جداسازی می‌شود و در مجموع حدود ۱۲ درصد از پسماند به این شکل تفکیک می‌شود.

وی ادامه داد: پسماند خشک قطعاً ارزش اقتصادی قابل توجهی دارد؛ اگر ارزشمند نبود، این میزان تلاش و رقابت برای جمع‌آوری آن وجود نداشت.

افزایش نرخ خرید پسماند خشک به ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان

قضاتلو با اشاره به سیاست سازمان برای افزایش انگیزه شهروندان در تحویل پسماند خشک گفت: این موضوع علاوه بر ایجاد ارزش اقتصادی می‌تواند به توسعه صنایع تبدیلی و فرآیند بازیافت نیز کمک کند و باعث شود شهروندان نیز از نظر مادی و معنوی، اهمیت بیشتری برای تفکیک پسماند قائل شوند.

وی افزود: قیمت خرید پسماند خشک از شهروندان که سال گذشته حدود ۵ هزار تومان بود، در سال گذشته سه تا چهار مرتبه تغییر کرد و امسال نیز یک بار دیگر افزایش پیدا کرده و در حال حاضر حدود ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت با هدف ایجاد انگیزه بیشتر برای مشارکت شهروندان انجام شده است، هرچند در کنار آن، هزینه‌هایی مانند سوخت، ماشین‌آلات و نیروی انسانی نیز وجود دارد و طبیعتاً هزینه فعالیت مجموعه‌ای که به شکل قانونی و به عنوان پیمانکار مجاز فعالیت می‌کند، با فردی که بدون مجوز اقدام به جمع‌آوری پسماند می‌کند، متفاوت است.

تأکید بر توسعه زیرساخت‌های رسمی جمع‌آوری پسماند خشک

قضاتلو تأکید کرد: تلاش ما این است که زیرساخت‌های قانونی و رسمی جمع‌آوری پسماند خشک را توسعه دهیم و از ظرفیت شهروندان و همچنین همراهی رسانه‌ها برای تحقق این هدف استفاده کنیم.

وی گفت: در این حوزه هنوز کار زیادی داریم و باید زیرساخت‌ها را به شکلی توسعه دهیم که شهروندان بتوانند پسماند خشک خود را از مسیرهای رسمی تحویل دهند و ارزش اقتصادی آن نیز در همین چرخه رسمی باقی بماند.

برنامه ساماندهی زباله‌گردها با توسعه مخازن

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی درباره افزایش حضور زباله‌گردها در سطح شهر پس از جنگ ۴۰ روزه نیز اظهار کرد: برای این موضوع نیز طرح داریم و اقدامات لازم در حال پیگیری است.

قضاتلو افزود: برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به پسماند خشک و ساماندهی این وضعیت، توسعه مخازن یکی از راهکارهای مورد نظر سازمان است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، این طرح در منطقه ۲ به‌صورت آزمایشی اجرا شده و توسعه مخازن دفنی نیز در حدود ۸۰ نقطه شهر تهران در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با تکمیل زیرساخت‌های جمع‌آوری، توسعه مخازن، اجرای طرح‌های نظارتی و افزایش مشارکت شهروندان، مدیریت پسماند خشک را ساماندهی کنیم و از ظرفیت اقتصادی این بخش در مسیر رسمی و قانونی استفاده شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه مدیریت شهری در دوره‌های مختلف تلاش کرده است ظاهر شهر را حفظ کند، گفت: اینکه خیابان بهشت یا خیابان ولیعصر تمیز باشد به‌تنهایی مسئله پسماند شهر را حل نمی‌کند. باید واقعیت‌های موجود را ببینیم و برای حل مشکلات از جمله در حوزه جمع‌آوری، انتقال، پردازش و دفع پسماند برنامه داشته باشیم.

وی ادامه داد: امروز ممکن است وضعیت نظافت تهران در یک مقطع زمانی مناسب باشد و در مقطعی دیگر به‌دلیل عملکرد پیمانکار، میزان پیگیری منطقه یا حتی نحوه مدیریت مجموعه‌های مختلف، شرایط در برخی مناطق بهتر یا بدتر شود. مهم این است که در کنار مدیریت شرایط موجود، نگاه ما رو به جلو باشد و تلاش کنیم وضعیت را به‌صورت مستمر بهبود دهیم.

قضاتلو تأکید کرد: اگر امروز وضعیت نظافت شهر ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد بهتر شده است نباید به همین میزان اکتفا کنیم بلکه باید برای رسیدن به شرایط بهتر برنامه‌ریزی کنیم و کیفیت خدمات را افزایش دهیم.

ضرورت ساماندهی نهرها و لایروبی پیش از فصل بارندگی

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی نهرهای شهری به‌ویژه با نزدیک شدن به فصل بارندگی، گفت: یکی از اقداماتی که باید با جدیت دنبال شود، ساماندهی نهرها و پاکسازی و لایروبی آنهاست.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران افزود: برخی از نهرها و مسیرهای آب در صورت تجمع لجن و رسوبات می‌توانند در زمان بارندگی دچار مشکل شوند. بنابراین باید پیش از آغاز بارندگی‌های جدی، این اقدامات با سرعت بیشتری انجام شود تا ظرفیت عبور آب افزایش پیدا کند و مشکلات احتمالی به حداقل برسد.

وی خاطرنشان کرد: موضوع ساماندهی نهرها و به‌ویژه جمع‌آوری لجن‌ها باید از قبل مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان منتظر ماند تا بارندگی آغاز شود و بعد برای رفع مشکلات اقدام کنیم.

پیگیری اتصال مجوزهای خرید و فروش ضایعات به درگاه ملی مجوزها

قضاتلو در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع مجوزهای فعالیت در حوزه خرید و فروش ضایعات اظهار کرد: در جلسه‌ای که با اتحادیه‌های مرتبط برگزار شد، موضوع اتصال فرآیند صدور مجوزهای خرید و فروش ضایعات به درگاه ملی مجوزها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این زمینه، موضوعی درباره نحوه اتصال و تأیید مجوزها وجود دارد و هنوز اتصال کامل برقرار نشده است. بر اساس سازوکاری که در حال پیگیری است، لازم است تأییدمحور عمل شود؛ به این معنا که شهرداری تأیید لازم را انجام دهد و پس از آن مجوز صادر شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ادامه داد: ما نیز موضوع را از طرف سازمان پیگیری می‌کنیم تا اتصال به درگاه ملی مجوزها برقرار شود و فرآیند صدور مجوز با تأیید شهرداری انجام گیرد.

قضاتلو گفت: فعالیت‌های مربوط به خرید و فروش ضایعات نیز از این مسیر انجام می‌شود اما در حال حاضر یک اختلاف و دوگانگی در فرآیند وجود دارد که در جلسات برگزارشده مطرح و در حال برطرف شدن است.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌هایی در این زمینه اظهار کرد: جلسه‌ای در همین خصوص برگزار شده و موضوع در حال حل شدن است، اما به‌دلیل وجود برخی تفاوت‌ها در فرآیندها، هنوز مقداری دوگانگی ایجاد شده که تلاش می‌کنیم با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه آن را برطرف کنیم.

حرکت از مدیریت مقطعی به سمت بهبود مستمر خدمات شهری

قضاتلو در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: هدف ما این است که مدیریت پسماند و نظافت شهر صرفاً بر اساس شرایط مقطعی اداره نشود بلکه با شناسایی نقاط ضعف، تقویت نظارت و ساماندهی فرآیندها، کیفیت خدمات به شکل مستمر ارتقا پیدا کند.