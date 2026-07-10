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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

اختصاص ۹۰ میلیارد ریال اعتبار به دانشگاه علوم پزشکی استان یزد

اختصاص ۹۰ میلیارد ریال اعتبار به دانشگاه علوم پزشکی استان یزد

یزد - ۹۰ میلیارد ریال اعتبار با پیگیری‌های نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی به دانشگاه علوم پزشکی یزد اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری‌های محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، در جریان سفر معاون وزیر بهداشت به یزد، مجموعاً ۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از دانشگاه علوم پزشکی یزد اختصاص یافت.

با مکاتبات و پیگیری‌های انجام‌شده، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای کمک به تأمین و تجهیز معاونت درمان دانشگاه و ۴۰ میلیارد ریال برای کمک به تکمیل پاویون دانشجویی بیمارستان شهید صدوقی یزد، به حساب دانشگاه واریز شد.

گفتنی است؛ این اعتبارات در راستای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و درمانی دانشگاه و به دنبال پیگیری‌های صورت‌گرفته در سفر معاون وزیر بهداشت به استان یزد تأمین شده است.

کد مطلب 6883854

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