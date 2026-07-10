اختصاص ۹۰ میلیارد ریال اعتبار به دانشگاه علوم پزشکی استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیریهای محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، در جریان سفر معاون وزیر بهداشت به یزد، مجموعاً ۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از دانشگاه علوم پزشکی یزد اختصاص یافت.
با مکاتبات و پیگیریهای انجامشده، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای کمک به تأمین و تجهیز معاونت درمان دانشگاه و ۴۰ میلیارد ریال برای کمک به تکمیل پاویون دانشجویی بیمارستان شهید صدوقی یزد، به حساب دانشگاه واریز شد.
گفتنی است؛ این اعتبارات در راستای ارتقای زیرساختهای آموزشی و درمانی دانشگاه و به دنبال پیگیریهای صورتگرفته در سفر معاون وزیر بهداشت به استان یزد تأمین شده است.
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