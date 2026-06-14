کشف ۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه، سرهنگ رضا داداشی با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران پاسگاه نظرکهریزی فرماندهی انتظامی شهرستان هشترود با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی محل دپوی سوخت قاچاق در این بخش شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و انجام بازرسی از محل مورد نظر، مقدار ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود با اشاره به اینکه ارزش سوخت‌های کشف‌شده حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

داداشی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز، قاچاق یا موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.