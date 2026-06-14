استاندار کرمانشاه: رضایت مردم ملاک اصلی ارزیابی مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، با اشاره به نزدیک شدن ماه محرم، این ایام را فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ عاشورایی، تقویت انسجام اجتماعی و گسترش آموزه‌های دینی عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی فضای عمومی شهرها و روستاها برای استقبال از ماه محرم، گفت: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید با برنامه‌ریزی مناسب، فضای معنوی و حسینی را در سراسر استان ایجاد کنند تا این حال و هوا برای مردم، زائران و مسافران به‌خوبی قابل لمس باشد.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر، حفظ وحدت و همدلی را یک ضرورت اساسی دانست و افزود: دشمنان همواره در پی ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه هستند و مدیران باید با عملکرد و رفتار خود زمینه تقویت انسجام اجتماعی را فراهم کنند.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود بازنشستگان را از سرمایه‌های ارزشمند نظام اداری کشور برشمرد و اظهار کرد: تجربه و دانش این قشر می‌تواند در فرآیند تصمیم‌سازی و مدیریت دستگاه‌ها نقش مؤثری ایفا کند. از این رو توجه به مسائل معیشتی، درمانی، بیمه‌ای و رفاهی بازنشستگان باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با تأکید بر اجرای عدالت اداری خاطرنشان کرد: نباید میان کارکنان شاغل و بازنشسته تفاوتی وجود داشته باشد و لازم است کرامت و حقوق بازنشستگان به‌طور کامل مورد توجه قرار گیرد. همچنین استفاده از ظرفیت آنان به‌عنوان مشاوران مدیریتی و اقتصادی می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها کمک کند.

استاندار کرمانشاه رضایت مردم را مهم‌ترین شاخص ارزیابی مدیران عنوان کرد و گفت: میزان موفقیت دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس نظر و رضایت شهروندان سنجیده شود. در همین راستا توسعه سامانه‌های هوشمند ارزیابی عملکرد می‌تواند به افزایش شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی منجر شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته در بخش‌های مختلف استان افزود: با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص، پروژه‌ها و خدمات متعددی در حوزه‌های زیرساختی، خدماتی، درمانی و امدادی به اجرا درآمده که لازم است به‌صورت دقیق مستندسازی شوند تا در ارزیابی‌های ملی مورد استفاده قرار گیرند.

حبیبی مدیریت مصرف انرژی را از دیگر اولویت‌های مهم استان دانست و تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در مصرف آب، برق و سایر حامل‌های انرژی پیشگام باشند و با اجرای برنامه‌های هدفمند، از وارد شدن فشار به زیرساخت‌ها در فصل گرم سال جلوگیری کنند.

وی همچنین بر ضرورت تدوین برنامه‌های جایگزین برای شرایط احتمالی بحران در حوزه انرژی تأکید کرد و گفت: آمادگی برای مواجهه با اختلالات احتمالی در شبکه‌های خدمات‌رسان ضروری است تا روند ارائه خدمات عمومی بدون وقفه ادامه یابد.

استاندار کرمانشاه در ادامه تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان را از اولویت‌های استان برشمرد و افزود: دستگاه‌های متولی باید با گران‌فروشی، احتکار و تخلفات اقتصادی برخورد جدی داشته باشند. همچنین با توجه به فصل برداشت محصولات کشاورزی، به‌ویژه گندم، برنامه‌ریزی لازم برای خرید، ذخیره‌سازی و حمایت از کشاورزان انجام شود.

وی در پایان با تأکید بر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها، گفت: همه اقدامات مدیریتی باید در راستای ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت عمومی و بهبود شرایط زندگی مردم دنبال شود.