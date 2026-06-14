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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

قلندری: ۶ مگاوات انرژی خورشیدی در شهرستان اردبیل به بهره‌برداری رسید

قلندری: ۶ مگاوات انرژی خورشیدی در شهرستان اردبیل به بهره‌برداری رسید

اردبیل- فرماندار اردبیل از روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون ۶ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در شهرستان اردبیل به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه توسعه انرژی خورشیدی که با حضور استاندار اردبیل و به‌صورت وبیناری با حضور فرمانداران استان برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر برای ۳۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرستان درخواست شخصی ثبت شده که برای اجرای آن نیاز به تأمین تسهیلات است و پیگیری‌های لازم برای فراهم شدن این تسهیلات انجام می شود.

وی افزود: همچنین ۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرستان در حال اجرا است و در مجموع برای احداث ۸۷ مگاوات ظرفیت جدید نیز برنامه‌ریزی شده است.

فرماندار اردبیل گفت: از این میزان، ۳۴ مگاوات در مرحله آغاز عملیات اجرایی قرار دارد و ۵۳ مگاوات دیگر نیز در مرحله مطالعه و تخصیص منابع برای شروع پروژه‌ها قرار گرفته است.

قلندری با تأکید بر توجه ویژه به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در شهرستان بیان کرد: برای متقاضیان این حوزه تسهیلات در نظر گرفته شده و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده و برای دریافت تسهیلات اقدام کنند وتا پایان خرداد ماه به اداره برق شهرستان مراجعه کنند.

فرماندار اردبیل با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور و استاندار اردبیل بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: اجرای این طرح‌ها با جدیت درشهرستان دنبال می‌شود تا علاوه بر تأمین بخشی از نیاز انرژی، زمینه اشتغال و سرمایه‌گذاری نیز فراهم شود.

کد مطلب 6859601

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