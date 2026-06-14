به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو بعدازظهر یکشنبه در آئین تجلیل از موکب‌داران بانوی استان قم، با اشاره به نقش برجسته بانوان در شکل‌گیری و اداره موکب‌های مردمی اظهار کرد: حضور گسترده زنان در این عرصه نشان‌دهنده جایگاه اثرگذار آنان در میدان‌های مختلف خدمت‌رسانی و مقاومت است.



وی افزود: بانوان همواره در صحنه‌های مهم اجتماعی و فرهنگی حضوری فعال و تعیین‌کننده داشته‌اند و مشارکت گسترده آنان در موکب‌های مردمی نیز گواهی روشن بر روحیه مسئولیت‌پذیری، اعتقاد دینی و آمادگی برای خدمت به مردم است.



استاندار قم با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اجرایی موکب‌ها توسط بانوان مدیریت می‌شود، تصریح کرد: بررسی عملکرد موکب‌های فعال در این ایام نشان می‌دهد زنان سهم قابل توجهی در برنامه‌ریزی، ساماندهی و اجرای فعالیت‌های مختلف داشته‌اند و این تلاش‌ها زمینه شکل‌گیری اجتماعات گسترده مردمی در نقاط مختلف شهر را فراهم کرده است.



بانوان از مکتب حضرت زینب (س) الگو گرفته‌اند



بهنام‌جو با اشاره به جایگاه بانوان در فرهنگ اسلامی گفت: زنان مسلمان در طول تاریخ از الگوهای برجسته دینی الهام گرفته‌اند و در بزنگاه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی نقش‌آفرینی کرده‌اند.



وی افزود: حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا تنها یک راوی حوادث کربلا نبودند بلکه با ایفای نقشی چندبعدی، مسیر تبیین و ماندگاری پیام نهضت حسینی را هموار کردند و امروز نیز بانوان با الهام از آن الگوی ماندگار، در عرصه‌های گوناگون اجتماعی حضوری مؤثر و جریان‌ساز دارند.



استاندار قم ادامه داد: حضور زنان در موکب‌های مردمی جلوه‌ای از همین روحیه مسئولیت‌پذیری و پایبندی به ارزش‌های دینی است که در قالب خدمت‌رسانی، همدلی و مشارکت اجتماعی نمود پیدا کرده است.



وی خاطرنشان کرد: مشارکت بانوان در این برنامه‌ها صرفاً به انجام امور اجرایی محدود نمی‌شود بلکه نقش مهمی در تقویت روحیه همبستگی اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی در فعالیت‌های فرهنگی و مردمی ایفا می‌کند.



صرفه‌جویی در مصرف انرژی نیز نوعی جهاد است



بهنام‌جو در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: شرایط کنونی ایجاب می‌کند همه اقشار جامعه در زمینه مصرف بهینه انرژی نقش‌آفرینی کنند و در این میان بانوان به عنوان مدیران اصلی خانواده‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند.



وی افزود: مدیریت صحیح مصرف انرژی می‌تواند نقش مهمی در عبور موفق از دوره‌های اوج مصرف داشته باشد و همراهی مردم در این زمینه به تأمین پایدار انرژی در بخش‌های مختلف کمک خواهد کرد.



استاندار قم با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی در مصرف انرژی نیز مصداقی از همکاری و همراهی با کشور است، اظهار کرد: اگر این موضوع با مشارکت عمومی و به‌ویژه همراهی بانوان دنبال شود، می‌توان شرایط مطلوبی را در حوزه تأمین انرژی رقم زد.



وی ادامه داد: فرهنگ‌سازی در خانواده‌ها برای کاهش مصرف و رعایت الگوهای صحیح استفاده از انرژی می‌تواند آثار قابل توجهی در سطح استان و کشور به همراه داشته باشد.



ادارات استان کاهش مصرف را در دستور کار قرار داده‌اند



بهنام‌جو با اشاره به اقدامات دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه مدیریت مصرف انرژی گفت: مجموعه‌های اجرایی استان نیز در این مسیر پیشگام شده‌اند و کاهش مصرف انرژی در ادارات به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.



وی افزود: انتظار می‌رود مردم استان قم نیز همانند گذشته با مشارکت و همراهی خود در اجرای این برنامه‌ها نقش‌آفرینی کنند و همچنان الگویی موفق از همبستگی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری عمومی در سطح کشور باشند.



استاندار قم تأکید کرد: ظرفیت بالای مشارکت مردمی در قم بارها در عرصه‌های مختلف به نمایش درآمده است و تداوم این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت هرچه بیشتر برنامه‌های عمومی و اجتماعی در استان باشد.