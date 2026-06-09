مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اهدای خون یکی از ارزشمندترین جلوه‌های نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که می‌تواند نقش مؤثری در نجات جان بیماران و تأمین نیاز مراکز درمانی به فرآورده‌های خونی داشته باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه در راستای توسعه فرهنگ اهدای خون افزود: به مناسبت گرامیداشت هفته هلال احمر و روز جهانی صلیب سرخ و با همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان هرسین، تیم سیار خون‌گیری در این شهرستان مستقر خواهد شد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: این برنامه روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ پیش از ظهر در بیمارستان شهدای شهرستان هرسین برگزار می‌شود و شهروندان می‌توانند با حضور در محل تعیین شده نسبت به اهدای خون اقدام کنند.

میرزاده با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در تأمین ذخایر خونی استان گفت: هر واحد خون اهدایی می‌تواند در درمان و نجات جان چند بیمار مورد استفاده قرار گیرد و به همین دلیل مشارکت داوطلبانه مردم در این امر انسانی و خداپسندانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: تمامی مراحل خون‌گیری توسط کارشناسان و نیروهای متخصص انتقال خون و بر اساس استانداردهای بهداشتی انجام می‌شود تا سلامت اهداکنندگان و دریافت‌کنندگان خون به طور کامل تضمین شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از داوطلبان خواست هنگام مراجعه، کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند و افزود: حضور مردم خیرخواه و ایثارگر شهرستان هرسین می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیاز بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی ایفا کند.

میرزاده در پایان ضمن قدردانی از همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان هرسین، ابراز امیدواری کرد با مشارکت گسترده شهروندان، ذخایر خونی استان تقویت شده و امکان خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به بیماران فراهم شود.