مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اهدای خون یکی از ارزشمندترین جلوههای نوعدوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی است که میتواند نقش مؤثری در نجات جان بیماران و تأمین نیاز مراکز درمانی به فرآوردههای خونی داشته باشد.
وی با اشاره به برنامههای اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه در راستای توسعه فرهنگ اهدای خون افزود: به مناسبت گرامیداشت هفته هلال احمر و روز جهانی صلیب سرخ و با همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان هرسین، تیم سیار خونگیری در این شهرستان مستقر خواهد شد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: این برنامه روز سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ پیش از ظهر در بیمارستان شهدای شهرستان هرسین برگزار میشود و شهروندان میتوانند با حضور در محل تعیین شده نسبت به اهدای خون اقدام کنند.
میرزاده با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در تأمین ذخایر خونی استان گفت: هر واحد خون اهدایی میتواند در درمان و نجات جان چند بیمار مورد استفاده قرار گیرد و به همین دلیل مشارکت داوطلبانه مردم در این امر انسانی و خداپسندانه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی ادامه داد: تمامی مراحل خونگیری توسط کارشناسان و نیروهای متخصص انتقال خون و بر اساس استانداردهای بهداشتی انجام میشود تا سلامت اهداکنندگان و دریافتکنندگان خون به طور کامل تضمین شود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از داوطلبان خواست هنگام مراجعه، کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند و افزود: حضور مردم خیرخواه و ایثارگر شهرستان هرسین میتواند نقش مهمی در تأمین نیاز بیماران نیازمند به خون و فرآوردههای خونی ایفا کند.
میرزاده در پایان ضمن قدردانی از همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان هرسین، ابراز امیدواری کرد با مشارکت گسترده شهروندان، ذخایر خونی استان تقویت شده و امکان خدمترسانی مطلوبتر به بیماران فراهم شود.
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