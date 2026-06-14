به گزارش خبرگزاری مهر، لارنس نورمن، خبرنگار روزنامه وال‌استریت‌ژورنال امروز یکشنبه در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» تنزل ادعاهای ترامپ در ارتباط با رژیم صهیونیستی را مورد توجه قرار داد و به سخره گرفت.

خبرنگار روزنامه وال‌استریت‌ژورنال در این خصوص اعلام کرد: ظرف ۲ هفته، ترامپ از این موضع که «لبنان از موضوع ایران جداست»، به این موضع رسیده که «لبنان مرتبط است اما اسرائیل حق پاسخگویی دارد» و بعد به این موضع که «لبنان مرتبط است ولی من فکر نمی‌کنم اسرائیل حق پاسخگویی داشته باشد، چون باید توافق را منعقد کنیم» (رسیده و تغییر موضع داده است).

این ادعای ترامپ در حالی است که منابع مختلف تاکید کرده اند که حمله‌های رژیم صهیونیستی به بیروت با هماهنگی ترامپ صورت می‌گیرد؛ اما پس از آن بلافاصله بازی پلیس خوب و پلیس بد آغاز شده است و ترامپ می کوشد خود را از جنایت های صهیونیست ها تبرئه کند.