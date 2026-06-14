  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۱

روایت وال‌استریت‌ژورنال از تغییر موضع‌های ترامپ درباره رژیم صهیونیستی

روایت وال‌استریت‌ژورنال از تغییر موضع‌های ترامپ درباره رژیم صهیونیستی

خبرنگار وال‌استریت‌ژورنال اعلام کرد: طی ۲ هفته، ترامپ از این موضع که «لبنان از موضوع ایران جداست»، به «فکر نمی‌کنم اسرائیل حق پاسخگویی داشته باشد، چون باید توافق را منعقد کنیم»، رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، لارنس نورمن، خبرنگار روزنامه وال‌استریت‌ژورنال امروز یکشنبه در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» تنزل ادعاهای ترامپ در ارتباط با رژیم صهیونیستی را مورد توجه قرار داد و به سخره گرفت.

خبرنگار روزنامه وال‌استریت‌ژورنال در این خصوص اعلام کرد: ظرف ۲ هفته، ترامپ از این موضع که «لبنان از موضوع ایران جداست»، به این موضع رسیده که «لبنان مرتبط است اما اسرائیل حق پاسخگویی دارد» و بعد به این موضع که «لبنان مرتبط است ولی من فکر نمی‌کنم اسرائیل حق پاسخگویی داشته باشد، چون باید توافق را منعقد کنیم» (رسیده و تغییر موضع داده است).

روایت وال‌استریت‌ژورنال از تغییر موضع‌های ترامپ درباره منطقه

این ادعای ترامپ در حالی است که منابع مختلف تاکید کرده اند که حمله‌های رژیم صهیونیستی به بیروت با هماهنگی ترامپ صورت می‌گیرد؛ اما پس از آن بلافاصله بازی پلیس خوب و پلیس بد آغاز شده است و ترامپ می کوشد خود را از جنایت های صهیونیست ها تبرئه کند.

کد مطلب 6860280

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها