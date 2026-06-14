به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی شامگاه یکشنبه در بیست و یکمین مراسم گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان که در خانه امید بازنشستگان سنندج برگزار شد، اظهار کرد: در فرهنگ مردم کردستان، احترام به بزرگان و پیشکسوتان جایگاه ویژه‌ای دارد و بازنشستگان نیز به عنوان صاحبان تجربه و تلاش، شایسته بیشترین تکریم هستند.

وی با اشاره به نقش بازنشستگان در شکل‌گیری دستاوردهای امروز استان افزود: بخش مهمی از پیشرفت‌های کنونی، حاصل سال‌ها خدمت و تلاش نسل‌هایی است که در دوره‌های مختلف مسئولیت داشته‌اند و امروز تجربه آنان می‌تواند چراغ راه مسیر آینده باشد.

استاندار کردستان با تأکید بر اینکه دوران بازنشستگی به معنای پایان نقش‌آفرینی افراد نیست، بیان کرد: بازنشستگان همچنان دارای توانمندی، تخصص و تجربه ارزشمندی هستند و باید زمینه حضور و استفاده از ظرفیت‌های آنان در عرصه‌های مختلف فراهم شود.

زره‌تن لهونی ادامه داد: سال‌ها فعالیت حرفه‌ای و حضور در شرایط مختلف کاری، گنجینه‌ای از دانش و تجربه برای بازنشستگان ایجاد کرده است که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های استان مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به مطالبات بازنشستگان در حوزه‌های مختلف، عنوان کرد: موضوعاتی مانند بیمه تکمیلی، خدمات درمانی، مسائل معیشتی و برنامه‌های رفاهی از جمله دغدغه‌های مهم این قشر است و مسئولان وظیفه دارند برای کاهش مشکلات و بهبود شرایط زندگی آنان تلاش کنند.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: بازنشستگی نباید به منزله محدود شدن فعالیت و حضور اجتماعی افراد تلقی شود، بلکه مرحله‌ای تازه از زندگی است که باید با آرامش، احترام و حمایت همراه باشد.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم پیگیر مسائل بازنشستگان است، گفت: هر موضوعی که در چارچوب اختیارات مدیریت استان باشد، با جدیت پیگیری و برای رفع آن اقدام خواهد شد و مواردی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی باشد نیز از طریق مراجع مربوطه دنبال می‌شود.

زره‌تن لهونی همچنین به برخی مطالبات مطرح‌شده از سوی بازنشستگان اشاره کرد و افزود: موضوعاتی همچون پرداخت رفاهیات مشابه کارکنان شاغل، پیگیری حق مناطق جنگی و اجرای برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از جمله مواردی است که مورد توجه قرار دارد.

در پایان این مراسم، از تعدادی از بازنشستگان نمونه استان کردستان به پاس سال‌ها خدمت، تلاش و نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف تقدیر و تجلیل شد.