به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در گردهمایی مشترک بخشداران استان بوشهر اظهار کرد: شهرستان دشتی هم دیار مفاخر و شخصیت‌های برجسته‌ای چون خالو حسین دشتی مبارز و فایز دشتی ادیب است و هم دیار شهدایی چون شهید نادر مهدوی و علمایی چون سید علی‌نقی دشتی و صدها عالم و شهید و ادیب نامدار بسیاری دیگر که همواره در عرصه‌های مختلف با چنین مفاخری نقش‌آفرینی کرده است.

وی با اشاره به شرایط کشور افزود: بی تردید همانند سایر مجموعه وزارت کشور در سطوح مختلف، بخشداران امروز در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند و به واسطه ارتباط مستقیم با جامعه، نقش مهمی در حل مشکلات و پیگیری مطالبات مردمی ایفا می‌کنند.

فرماندار دشتی ادامه داد: در یک سال اخیر اتفاقات و رویدادهای مختلفی را در کشور تجربه کرده‌ایم و در چنین شرایطی نقش وزارت کشور و مجموعه مدیریتی آن خاص و ویژه است و مسئولیت‌های سنگینی بر عهده مدیران این حوزه قرار دارد.

مقاتلی با تأکید بر اهمیت جایگاه بخشداران گفت: نباید نقش و جایگاه خود را کم‌اهمیت تلقی کنید و این را هم در نظر داشته باشید که به تبع نگاه خاص دولت وفاق ملی امروز فرصت ارزشمندی برای خدمت به مردم فراهم شده است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی از حمایت‌های ستاد وزارت کشور و استانداری بوشهر از نیروهای درون سازمانی در قامت مدیران در سطوح مختلف قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد حمایت‌های صورت گرفته زمینه‌ساز اجرای بهتر برنامه‌ها و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم شود.



فرماندار دشتی بر ضرورت پیگیری مستمر امورات تأکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلات و مطالبات مردمی با پیگیری مستمر و هدفمند به نتیجه می‌رسد و این موضوع نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش رضایت‌مندی مردم دارد.



مقاتلی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود بخشداران با جدیت، روحیه جهادی و تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی، روند خدمت‌رسانی به مردم را تسریع کرده و تا حصول نتیجه نهایی، پیگیر مطالبات و مسائل مناطق تحت مدیریت خود باشند.