به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های عبری گزارش دادند که کابینه امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی، دقایقی پیش نشست فوق‌العاده خود را در یک پناهگاه زیرزمینی آغاز کرد.

مقامات رژیم صهیونیستی اعلام کرده‌اند که موضع رسمی تل‌آویو این است که اگر ایران دست به اقدام تلافی‌جویانه بزند، اسرائیل نیز پاسخ خواهد داد.

این جلسه در حالی در پناهگاه زیرزمینی برگزار می‌شود که هراس از واکنش احتمالی جمهوری اسلامی ایران، فضای امنیتی اراضی اشغالی را به شدت ملتهب کرده است.

رژیم صهیونیستی امروز بار دیگر بیروت و مناطق جنوبی لبنان را هدف حملات خود قرار داد. مقامات کشورمان قبلا به این رژیم هشدار داده بودند که اگر به بیروت حمله کند، با واکنش شدید ایران روبرو خواهد شد. هفته گذشته نیز ایران در واکنش به حملات اسرائیل به بیروت، سرزمین‌های اشغالی را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار داد.

ترس اسرائیل از حملات ایران؛ بروز اختلالات گسترده در سامانه‌های جی‌پی‌اس

رژیم صهیونیستی از بیم حملات موشکی ایران، اقدام به اخلال گسترده روی سامانه‌‎های جی‌پی‌اس نمود.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از بروز اختلالات سراسری در سامانه‌های موقعیت‌یاب جهانی (GPS) در تمام مناطق تحت کنترل این رژیم خبر دادند.

بر اساس این گزارش، تمامی سرزمین‌های اشغالی شاهد این اختلال هستند و سامانه‌های ناوبری و مکان‌یابی از کار افتاده و یا دچار اشکال شده‌اند.