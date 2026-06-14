به گزارش خبرنگار مهر، فرشید نادری ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از برگزاری اولین سوگواره حماسه حسینی در دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان «خط سرخ آزادگی» خبر داد و اظهار کرد: واژه «حماسه» در عنوان این رویداد به دلیل نیاز به تزریق روحیه حماسی به سطح جامعه به کار رفته است.

وی ادامه داد: این سوگواره در دو بخش سنتی و هنری برگزار می‌شود. بخش عزاداری‌ها بعد از اذان در مسجد دانشگاه و برنامه‌های هنری و فرهنگی در طول روز و در نگارخانه معاونت فرهنگی برگزار می‌شود. بخش سنتی در مسجد امام خمینی(ره) دانشگاه به شکل عزاداری سنتی با نوحه‌خوانی، سینه‌زنی، مداحی و برپایی خیمه عزاداری به سبک جنوبی به مدت هفت شب اجرا خواهد شد. همچنین در بخش سنتی عزاداری، بن‌مایه جنوبی با سبک بوشهری یا جنوبی رعایت می‌شود تا هم به جغرافیای خود وفادار باشیم و هم حال و هوای جنوب در دانشگاه حفظ شود.

نادری ادامه داد: این رویداد از بخش‌های مختلف ادبی، سینمایی، عکاسی، هنرهای تجسمی، مسابقه کتابخوانی، نمایشگاهی، تئاتر تعزیه و حسینیه بوشهری‌ها (عزاداری و سینه‌زنی سنتی به سبک بوشهری) تشکیل شده است.

وی بااشاره به توصیح هر یک از بخش‌های این سوگواره اظهار کرد: در بخش ادبی از پنج تن از شاعران مطرح استانی دعوت خواهد شد که به خوانش اشعار آیینی و نقد شعر بپردازند. در بخش سینمایی، پخش و نقد و تحلیل فیلم‌های سینمایی همچون «روز واقعه» را خواهیم داشت.

نادری ادامه داد: بخش عکس و نقاشی و خوشنویسی نیز شامل برگزاری ورکشاپ با حضور هنرمندان شاخص استان در نگارخانه معاونت فرهنگی و اجتماعی خواهد بود که در پایان، آثار برگزیده خلق شده، برای بازدید عموم در نگارخانه به نمایش درمی‌آیند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: همچنین، مراسم سنتی سینه‌زنی بوشهری با همکاری روابط عمومی دانشگاه در ایام نزدیک به تاسوعا و عاشورای حسینی در مسجد امام خمینی (ره) برگزار می‌شود. اجرای تئاتر تعزیه با عنوان «آفتاب نینوا» از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده است.

نادری گفت: اجرای مسابقه کتابخوانی ویژه دانشگاهیان از دیگر بخش‌های این رویداد است که منبع مورد مطالعه را کتاب «قیام حسین» تألیف زنده‌یاد علامه سید جعفر شهیدی قرار داده‌ایم.

وی با بیان اینکه هر شب به نام یکی از شهدای جنگ‌های اخیر به ویژه شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه نامگذاری می‌شود، گفت: هر شب با یاد و نام آن شهید آغاز خواهد شد تا گرامیداشتی برای شهدای عزیز، به ویژه سرداران بزرگی مانند شهیدان تنگسیری، شمخانی و رشید کرده باشیم. با هماهنگی حراست، در دانشگاه از سمت اتوبان گلستان باز خواهد شد تا عموم مردم نیز بتوانند در این رویداد مشارکت و حضور داشته باشند.