به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه با اشاره به موفقیت در مدیریت بازار پس از اجرای طرح کارآمدسازی یارانه‌ها اظهار کرد: در حال حاضر موجودی کالاهای اساسی استان نسبت به دوره‌های مشابه گذشته در وضعیت بسیار بهتری قرار دارد و در بخش تولید مرغ، جوجه‌ریزی و شکر نیز بازار در ثبات کامل است.

وی با تاکید بر ظرفیت‌های استراتژیک استان تصریح کرد: آذربایجان‌غربی با تکیه بر زیرساخت‌های خود، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به هاب تأمین نهاده‌های دامی کشور دارد.

اصغری همچنین با اشاره به بارش‌های مطلوب سال زراعی جاری، خاطرنشان کرد: با تداوم این وضعیت، تولید گندم در استان نسبت به سال گذشته دو برابر خواهد شد و سایر محصولات کشاورزی نیز رشد تولید قابل توجهی خواهند داشت

افتتاح ۴ همت طرح عمرانی و تولیدی و خدماتی در بخش کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در ادامه با اشاره بهره‌برداری از ۳۳۱ طرح کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۴ همت، تاکید کرد: این استان از نظر عملکردی در جایگاه سه استان برتر کشوری قرار دارد.

اصغری با اشاره به چالش کمبود نیروی انسانی و فعالیت با ظرفیت ۴۰ درصدی کادر اداری، افزود: علیرغم محدودیت‌های شدید در نیروی انسانی، همکاران ما با روحیه‌ای جهادی و بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت، همانند دوران دفاع مقدس در سنگر تولید و تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگی نیز حماسه‌آفرینی کرده‌اند.