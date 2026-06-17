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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

افزایش تولید گندم در آذربایجان‌غربی؛ذخایر کالاهای اساسی پایدار است

افزایش تولید گندم در آذربایجان‌غربی؛ذخایر کالاهای اساسی پایدار است

ارومیه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی با بیان اینکه موجودی کالاهای اساسی در استان دروضعیت مطلوبی قرار دارد، از پیش‌بینی افزایش دوبرابری تولید گندم در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه با اشاره به موفقیت در مدیریت بازار پس از اجرای طرح کارآمدسازی یارانه‌ها اظهار کرد: در حال حاضر موجودی کالاهای اساسی استان نسبت به دوره‌های مشابه گذشته در وضعیت بسیار بهتری قرار دارد و در بخش تولید مرغ، جوجه‌ریزی و شکر نیز بازار در ثبات کامل است.

وی با تاکید بر ظرفیت‌های استراتژیک استان تصریح کرد: آذربایجان‌غربی با تکیه بر زیرساخت‌های خود، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به هاب تأمین نهاده‌های دامی کشور دارد.

اصغری همچنین با اشاره به بارش‌های مطلوب سال زراعی جاری، خاطرنشان کرد: با تداوم این وضعیت، تولید گندم در استان نسبت به سال گذشته دو برابر خواهد شد و سایر محصولات کشاورزی نیز رشد تولید قابل توجهی خواهند داشت

افتتاح ۴ همت طرح عمرانی و تولیدی و خدماتی در بخش کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در ادامه با اشاره بهره‌برداری از ۳۳۱ طرح کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۴ همت، تاکید کرد: این استان از نظر عملکردی در جایگاه سه استان برتر کشوری قرار دارد.

اصغری با اشاره به چالش کمبود نیروی انسانی و فعالیت با ظرفیت ۴۰ درصدی کادر اداری، افزود: علیرغم محدودیت‌های شدید در نیروی انسانی، همکاران ما با روحیه‌ای جهادی و بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت، همانند دوران دفاع مقدس در سنگر تولید و تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگی نیز حماسه‌آفرینی کرده‌اند.

کد مطلب 6863481

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