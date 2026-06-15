منتظری: جرائم مرتبط با موادمخدر باید شناسایی و احصاء شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در راستای بررسی روند قضائی مبارزه با مواد مخدر، جلسه هماهنگی قضائی در حوزه مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس دیوان عالی کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، برگزار شد.
در این نشست، گزارشی از روند مبارزه با مواد مخدر و همچنین طرحهای تحولی ستاد مبارزه با مواد مخدر با هدف ایجاد تحول و ارتقای اثربخشی اقدامات ارائه شد. از جمله این طرحها میتوان به طرح «تحول درمان» و طرح «ایجاد مراکز امید و زندگی» اشاره کرد که با هدف درمان معتادان، کاهش آسیبهای ناشی از مصرف مواد و مدیریت مصرف تدوین شدهاند.
همچنین در این جلسه، طرح «جامع مبارزه با مواد مخدر» که در آن وظایف و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی در حوزههای پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان و مقابله با مواد مخدر تبیین شده است، مورد تشریح قرار گرفت.
علاوه بر این، گزارشی از تدوین و تصویب آییننامه اجرایی کشت «شقایق الیفرا» با هدف تأمین نیازهای دارویی کشور و نیز تدوین و تصویب آییننامه مقابله با کشت خشخاش و سایر گیاهان ممنوعه مخدرپایه توسط نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه شد.
در ادامه این نشست، آیتالله محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، ضمن قدردانی از تلاشهای ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه هماهنگی امور قضائی و اجرای اقدامات مؤثر در این حوزه، تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف و اقدامات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، آسیبشناسی دقیق وضعیت موجود و شناسایی عوامل و زمینههای مؤثر در شکلگیری آسیبها است و ضروری است موانع موجود در هر بخش توسط دستگاههای اجرایی ذیربط برطرف شود.
وی همچنین تأکید کرد: محوریت و راهبری تمامی اقدامات مرتبط با مبارزه با مواد مخدر بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است.
در این جلسه همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ابزارهای نظارت الکترونیکی برای رصد و پایش روند رسیدگی به جرائم مواد مخدر مبتنی بر سامانههای هوشمند، لزوم آموزش در استانها برای مستندسازی دقیق و کامل پروندههای قضائی مرتبط با جرائم مواد مخدر و نیز نتیجهمحور شدن اقدامات در تمامی حوزههای مرتبط با کاهش تقاضا و مقابله با عرضه مواد مخدر تأکید شد.
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