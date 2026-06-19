قیمت نفت کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت آتی نفت برنت ۵۴ سنت معادل ۰.۶۸ درصد کاهش یافت و به ۷۸ دلار و ۳۱ سنت در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۶ سنت معادل ۰.۶۰ درصد کاهش، به ۷۶ دلار و ۱۴ سنت در هر بشکه رسید. قرارداد ماه ژوئیه نفت آمریکا در روز دوشنبه منقضی میشود. قرارداد اوت که فعالتر معامله میشود، با ۷۹ سنت کاهش، به ۷۵ دلار و ۶ سنت در هر بشکه رسید.
هر دو شاخص نفتی روز پنجشنبه، به پایینترین حد خود از اوایل مارس نزول کردند، زیرا چندین نفتکش، از جمله سه کشتی با پرچم عربستان حامل ۶ میلیون بشکه نفت خام، ساعاتی پس از امضای تفاهمنامه تهران و واشنگتن توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای پایان جنگ، از تنگه هرمز عبور کردند.
نفت برنت و نفت آمریکا از ابتدای هفته جاری تاکنون حدود ۱۰ درصد کاهش قیمت یافتهاند. چشمانداز ازسرگیری صادرات، بخش زیادی از ریسک ژئوپلیتیکی که قیمت نفت را در اوج بحران به بالای ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسانده بود، از بین برده است.
تحلیلگران انتظار دارند که با امضای این تفاهمنامه، بیش از ۸۵ میلیون بشکه نفت سرگردان در خلیج فارس به بازارهای جهانی وارد شوند. تیم واتر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «کی سی ام» گفت: معاملهگران همچنان منتظر شواهد محکمی هستند که نشان دهد ترافیک نفتکشها از طریق تنگه هرمز واقعا در حال عادی شدن است. تا زمانی که این کشتیها دوباره به طور مداوم حرکت نکنند، تردیدها ادامه دارد و مانع از روند نزولی میشود.
قبل از آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران، تقریبا یک پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از طریق این تنگه ترانزیت میشد و تحلیلگران میگویند که در صورت تداوم توافق ایران و آمریکا، تجارت میتواند در ماههای آینده به حالت عادی بازگردد.
تولیدکنندگان خاورمیانه نیز در حال آماده شدن برای از سرگیری صادرات هستند. شرکت نفت کویت روز پنجشنبه اعلام کرد که تمام اطلاعیههای فورس ماژور صادر شده در طول جنگ فورا لغو شدهاند.
بسیم محمد، وزیر نفت عراق گفت که میادین نفتی این کشور آماده از سرگیری تولید هستند و بازگشت به سطح تولید عادی به تدریج تا زمان بازیابی نرخ تولید قبلی انجام خواهد شد.
با این حال، نیروهای رژیم صهیونیستی اوایل روز پنجشنبه حملات هوایی جدیدی را آغاز کردند که تردیدهایی را در مورد توافق صلح ایجاد کرد.
تحلیلگران صنعت همچنین هشدار دادهاند که بهبود کامل جریان نفت خلیج فارس فوری نخواهد بود.
در همین حال، عوامل کلان اقتصادی گستردهتر، فشار را بر بازارهای نفت افزایش دادهاند. موضع سیاست پولی فدرال رزرو، از جمله نشانههایی مبنی بر اینکه نرخ بهره میتواند برای مدت طولانیتری بالا بماند، دلار را تقویت کرده است.
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