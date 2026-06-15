هشدار استاندار سمنان درباره بروکراسی اداری در اجرای طرح پزشک خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بهداشت و درمان که با حضور روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود و دستگاه‌های ذی‌ربط در محل استانداری سمنان برگزار شد، اجرای طرح پزشک خانواده را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حوزه سلامت استان دانست.

وی با اشاره به آغاز اجرای این طرح از ابتدای تیرماه در شهرستان‌های شاهرود و مهدیشهر، هدف آن را کاهش هزینه‌های درمانی خانوارها و ارتقای سطح سلامت عمومی عنوان کرد و گفت: تحقق این اهداف نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، بیمه‌ها، فرمانداری‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

استاندار سمنان با یادآوری جایگاه طرح پزشک خانواده در نظام سلامت کشور تصریح کرد: این برنامه در برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته و باید با جدیت دنبال شود.

کولیوند بر ضرورت استمرار اجرای طرح‌های ملی تأکید و خاطرنشان کرد: مشکلات اجرایی نباید موجب توقف یا تغییر مسیر برنامه‌ها شود؛ بلکه باید با پیگیری و رفع موانع، زمینه اجرای کامل آن‌ها فراهم شود.

وی اطلاع‌رسانی دقیق و آگاه‌سازی عمومی را از الزامات موفقیت پزشک خانواده برشمرد و افزود: مردم باید از مزایای این طرح از جمله کاهش هزینه‌های درمانی و بهبود کیفیت خدمات سلامت آگاه شوند. رسانه‌ها و صداوسیما در این زمینه نقش مهمی دارند.

استاندار سمنان همچنین بر تشکیل کمیته مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداری‌ها و بیمه‌ها برای رفع سریع مشکلات احتمالی تأکید و گفت: نباید مردم در روند اجرای طرح با بروکراسی اداری مواجه شوند.

کولیوند اجرای مرحله‌ای طرح در شهرستان‌های استان را ضروری دانست و اظهار کرد: آغاز اجرای پزشک خانواده در شاهرود و مهدیشهر می‌تواند زمینه شناسایی و رفع مشکلات احتمالی و تعمیم موفق این تجربه به سایر شهرستان‌های استان را فراهم کند.

وی نقش زیرساخت‌های الکترونیکی را در اجرای موفق طرح بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: تبادل دقیق اطلاعات و استقرار سامانه‌های الکترونیکی از ارکان اصلی پزشک خانواده است و دستگاه‌های اجرایی باید در تکمیل این زیرساخت‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار سمنان در پایان ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی بیمه‌ها و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، اجرای طرح پزشک خانواده در استان به ارتقای عدالت در سلامت، کاهش هزینه‌های درمانی و بهبود کیفیت خدمات منجر شود.