به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین حقانی صبح دوشنبه در همایش تبلیغ شهرستان بویینزهرا با اشاره به رسالت هیئتهای مذهبی در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: نباید فلسفه برگزاری هیئتها را صرفاً در اشک و عزاداری خلاصه کنیم، بلکه هیئت حسینی باید انسانهایی تربیت کند که در میدان عمل، در مسیر آرمانهای اهل بیت (ع) و انقلاب اسلامی نقشآفرین باشند.
وی با اشاره به پاسخ تاریخی حضرت زینب (س) به یزید در واقعه عاشورا افزود: زمانی که یزید تلاش کرد با ایجاد شبهه نسبت به وعدههای الهی، شکست ظاهری نهضت عاشورا را القا کند، حضرت زینب (س) با جمله «ما رأیت الا جمیلا» نگاه توحیدی به حوادث را تبیین کرد و نشان داد که فراتر از ظواهر، اراده الهی در حال تحقق است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین ادامه داد: امروز نیز باید با همین نگاه به حوادث و فراز و نشیبهای انقلاب اسلامی بنگریم؛ زیرا در طول سالهای گذشته بارها دشمنان تلاش کردند حرکت ملت ایران را متوقف کنند اما به برکت عنایات الهی و ایستادگی مردم، انقلاب اسلامی مسیر پیشرفت خود را ادامه داده است.
حقانی با بیان اینکه انقلاب اسلامی همواره در معرض جنگهای ترکیبی، رسانهای، فرهنگی و اقتصادی قرار دارد، تصریح کرد: در چنین شرایطی هیئتهای مذهبی یکی از مهمترین پایگاههای مردمی برای تبیین حقایق، تقویت امید اجتماعی و افزایش انسجام ملی هستند.
وی خاطرنشان کرد: اگر هیئت امام حسین (ع) نتواند هر سال بر تعداد انسانهای مؤمن، آگاه و پایکار انقلاب بیفزاید، به بخشی از رسالت خود عمل نکرده است؛ چرا که هیئت باید بستری برای رشد و تربیت نیروهای مؤثر اجتماعی باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حفظ وحدت و پرهیز از اختلافات داخلی گفت: امروز همه ما وظیفه داریم ضمن مطالبهگری، از ایجاد دوگانگی و اختلاف در جامعه جلوگیری کنیم و در مسیر تقویت همدلی و انسجام ملی گام برداریم.
وی هیئتهای مذهبی را از معدود مجموعههایی دانست که همچنان مخاطبانی از همه اقشار جامعه را در کنار یکدیگر گرد هم میآورند و افزود: این ظرفیت بزرگ مردمی باید برای گسترش معارف اهل بیت (ع)، تقویت روحیه انقلابی و زمینهسازی برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) به کار گرفته شود.
حقانی در پایان با قدردانی از فعالان هیئتهای مذهبی، مداحان و مبلغان دینی اظهار کرد: امیدواریم محرم امسال فرصتی باشد تا با تلاش همه خادمان دستگاه سیدالشهدا (ع)، گامی در مسیر تعالی جامعه، تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و نزدیکتر شدن به آرمان ظهور برداشته شود.
نظر شما