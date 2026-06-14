به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین حقانی شامگاه یکشنبه در جمع مردم شهر الوند با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حفظ انسجام و وحدت ملی اظهار کرد: امروز همه مردم ایران در صحنه انقلاب و دفاع از کشور حضور دارند و نباید دایره همراهان انقلاب را محدود به یک گروه یا جریان خاص دانست.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که در تحلیل مسائل باید مراقب باشیم بر اساس اطلاعات ناقص و برداشتهای شخصی قضاوت نکنیم، چرا که بسیاری از واقعیتها و ملاحظات در اختیار همه افراد قرار ندارد.
سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به برخی قضاوتها و تحلیلهای نادرست درباره فرماندهان و مسئولان کشور تصریح کرد: نباید بدون اطلاع کامل از واقعیتها، افراد و جریانهای انقلابی را متهم کنیم. تجربه نشان داده است که دشمنان جمهوری اسلامی ایران قابل اعتماد نیستند و ملت ایران نیز بارها بدعهدی آمریکا و رژیم صهیونیستی را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: در عین حال معیار و ملاک حرکت ما باید تبعیت از ولایت فقیه و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب باشد و هرگونه تحلیل و موضعگیری نیز باید در همین چارچوب صورت گیرد.
حقانی با تأکید بر ضرورت حفظ همبستگی اجتماعی خاطرنشان کرد: همه مردم برای انقلاب اسلامی زحمت کشیدهاند و در مسیر دفاع از کشور و آرمانهای انقلاب حضور داشتهاند، بنابراین نباید میان نیروهای انقلاب مرزبندیهای غیرضروری ایجاد شود.
وی گفت: اختلافافکنی و دوقطبیسازی از اهداف اصلی دشمنان است و آنان تلاش میکنند با ایجاد شکاف میان مردم، انسجام ملی را تضعیف کنند، در حالی که قدرت جمهوری اسلامی ایران در وحدت، همدلی و حضور مردم در صحنه است.
سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین در پایان با تأکید بر لزوم تقویت وحدت و همدلی در جامعه اظهار کرد: باید زمینه شنیده شدن صدای همه مردم فراهم باشد، اما این مسئله نباید به تکفیر، طرد و نفی یکدیگر منجر شود؛ چرا که همه دلسوزان انقلاب در مسیر اعتلای کشور و نظام اسلامی نقشآفرین هستند.
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