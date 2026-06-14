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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۰۵

اختلاف‌افکنی و دوقطبی‌سازی از اهداف اصلی دشمنان است

اختلاف‌افکنی و دوقطبی‌سازی از اهداف اصلی دشمنان است

قزوین- سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: اختلاف‌افکنی و دوقطبی‌سازی از اهداف اصلی دشمنان است و آنان تلاش می‌کنند با ایجاد شکاف میان مردم، انسجام ملی را تضعیف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین حقانی شامگاه یکشنبه در جمع مردم شهر الوند با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حفظ انسجام و وحدت ملی اظهار کرد: امروز همه مردم ایران در صحنه انقلاب و دفاع از کشور حضور دارند و نباید دایره همراهان انقلاب را محدود به یک گروه یا جریان خاص دانست.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که در تحلیل مسائل باید مراقب باشیم بر اساس اطلاعات ناقص و برداشت‌های شخصی قضاوت نکنیم، چرا که بسیاری از واقعیت‌ها و ملاحظات در اختیار همه افراد قرار ندارد.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به برخی قضاوت‌ها و تحلیل‌های نادرست درباره فرماندهان و مسئولان کشور تصریح کرد: نباید بدون اطلاع کامل از واقعیت‌ها، افراد و جریان‌های انقلابی را متهم کنیم. تجربه نشان داده است که دشمنان جمهوری اسلامی ایران قابل اعتماد نیستند و ملت ایران نیز بارها بدعهدی آمریکا و رژیم صهیونیستی را تجربه کرده است.

وی ادامه داد: در عین حال معیار و ملاک حرکت ما باید تبعیت از ولایت فقیه و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب باشد و هرگونه تحلیل و موضع‌گیری نیز باید در همین چارچوب صورت گیرد.

حقانی با تأکید بر ضرورت حفظ همبستگی اجتماعی خاطرنشان کرد: همه مردم برای انقلاب اسلامی زحمت کشیده‌اند و در مسیر دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب حضور داشته‌اند، بنابراین نباید میان نیروهای انقلاب مرزبندی‌های غیرضروری ایجاد شود.

وی گفت: اختلاف‌افکنی و دوقطبی‌سازی از اهداف اصلی دشمنان است و آنان تلاش می‌کنند با ایجاد شکاف میان مردم، انسجام ملی را تضعیف کنند، در حالی که قدرت جمهوری اسلامی ایران در وحدت، همدلی و حضور مردم در صحنه است.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین در پایان با تأکید بر لزوم تقویت وحدت و همدلی در جامعه اظهار کرد: باید زمینه شنیده شدن صدای همه مردم فراهم باشد، اما این مسئله نباید به تکفیر، طرد و نفی یکدیگر منجر شود؛ چرا که همه دلسوزان انقلاب در مسیر اعتلای کشور و نظام اسلامی نقش‌آفرین هستند.

کد مطلب 6860475

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